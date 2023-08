Für knapp vier Millionen Euro: Diese Traum-Villa in Bremen strotzt vor Überraschungen

Immobilien

Pool und Fitness-Center, dazu ein Anwesen auf einem riesigen naturgeschützten Areal. In Bremen steht derzeit eine Villa für vier Millionen Euro zum Verkauf.

Bremen – „Ein wahrer Traum für jeden Immobilienliebhaber in einzigartiger Lage“: Derzeit wird auf dem Immobilien-Portal immobilienscout24.de eine Traum-Villa in Bremen-Oberneuland angeboten. Der Preis: 3.750.000 Euro – rund vier Millionen Euro. Nicht die einzige Villa, die derzeit in Bremen-Oberneuland angeboten wird.

Diese Villa in Bremen steht zum Verkauf.

Für das Geld soll der Käufer aber auch einiges geboten bekommen: Das 530 Quadratmeter große Anwesen befindet sich auf einem naturgeschützten Areal, einer Weide. Gesamtgröße: 4476 Quadratmeter. „In begehrter und ruhiger Lage bietet sie durch die schöne Bepflanzung ein Höchstmaß an Privatsphäre“, heißt es in der Kaufbeschreibung.

Für knapp vier Millionen Euro: Diese Traum-Villa in Bremen steht zum Verkauf

Genügend Platz auch für ein Gästehaus, das mit zwei Schlafräumen, Bad und Küche ausgestattet ist. Insgesamt kommt das Anwesen damit vier Bäder, zwei Markeneinbau-Küchen und drei Garagen. Dabei sollen keine Wünsche offen gelassen werden, Marmorböden im stilvollen Glanz seien verbaut worden und die maßgeschneiderten Gardinen könne man elektrisch bedienbar.

Sie sind zusammen mit dem Heim-Audio-System per App steuerbar. Für gemeinsame Kinoabende mit Familie und Freunden stehe zudem eine elektrische Leinwand zur Verfügung. Zudem soll sich der verbaute Naturstein und die hochkarätige Bad- und Küchengestaltung „harmonisch in ein offenes Raumkonzept einfügen“ und eine „inspirierende Atmosphäre“ schaffen.

Das Highlight der Bremer Traum-Villa befindet sich im Erdgeschoss

Eines der Highlights sicherlich: der hauseigene Swimmingpool mit Fitness-Center im Erdgeschoss. Die „Wohlfühloase“ wartet mit eigener Entlüftungsanlage, Fitnessgeräten, Sauna, Dampfbad und einer Dusche auf.

Sicherlich eines der Highlights des Anwesens: der Schwimmbereich mit Fitnessstudio.

„Für alle, die auf der Suche nach Entspannung und Erholung sind, ist dies ein wahres Paradies“, verspricht der Verkäufer. Der Schwimmbereich sei mit einer gesonderten Klimaanlage ausgestattet, die für ein angenehmes Raumklima sorge.

Pool, Sauna und Gästehaus: Eine weitere Überraschung wartet im Keller der Villa

Eine weitere Überraschung befinde sich im Keller des Anwesens. Die Villa in Bremen sei größtenteils unterkellert. Dort befindet sich auch der Partyraum mit Bar und Klima-Anlage. Sicherlich nicht nur für Partys praktisch, bei denen es heiß hergeht. Doch nicht nur gefeiert werden kann im Keller, auch die Waschküche und der Heizungsraum sind dort zu finden.

Eine Werkstatt sucht man dort aber vergebens, sie befindet sich separat beim Gästehaus, ebenso wie der Geräte- und Abstellraum.

Wer alle Überraschungen sehen will, muss zur Besichtigung kommen

So viel Luxus will auch geschützt werden: Das gesamte Grundstück sowie die Villa sind mit Kameraüberwachung ausgestattet. Der Zugang zum Grundstück erfolgt über ein elektrisches Tor mit Code oder App, was für zusätzliche Sicherheit sorgen soll. Die Größe des Areals soll auch zur Privatsphäre beisteuern.

Noch mehr Überraschungen gefällig? Laut Eigentümer und Verkäufer können bei immobilienscout24.de nicht alle Räumlichkeiten und Informationen bekannt gegeben werden. Wer also alle Geheimnisse der Villa erkunden will, der muss zu einer Besichtigung kommen.

