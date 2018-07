Fünfjähriger Junge in Bremer Freibad ertrunken 

Bremen - Ein fünf Jahre alter Junge ist am Donnerstag in einem Freibad im Bremer Stadtteil Blumenthal ertrunken. Die Polizei hat die Todesursachenermittlung aufgenommen.

Ein 67 Jahre alter Badegast entdeckte den leblosen Jungen am späten Mittag auf der Wasseroberfläche des Nichtschwimmerbeckens und zog ihn umgehend heraus. Zwei Schwimmmeister eilten hinzu und begannen mit der Reanimierung, teilt die Polizei mit. Weitere Helfer und Badegäste schirmten diese Maßnahmen mit Handtüchern und Decken ab. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen diese die Wiederbelebung. Der Fünfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag verstarb.

Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Bei der Landung touchierte dieser offensichtlich ein Fußballtor auf dem Grundstück und beschädigte sich dabei den Heckrotor. Verletzt oder gefährdet wurde niemand. Die Besatzung konnte ihren Rettungsauftrag uneingeschränkt wahrnehmen. Aufgrund des Schadens ist der Hubschrauber derzeit nicht flugfähig und muss abtransportiert, beziehungsweise vor Ort repariert werden.

