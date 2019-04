Fünf Welten, ein Gewitter

Schwarzlicht-Minigolf in Findorff sorgt für „unglaubliche Spielerlebnisse“

+ Die Zauberschule ist eine der fünf Themenwelten der neuen Schwarzlicht-Minigolfanlage in Findorff. Foto: VANESSA BÖDEKER

Bremen - Von Jörg Esser. Jens Bödeker ist Science-Fiction-Fan. Captain Kirk, Star Trek. Im Dezember 2015 hat er die Lasertag-Arena „Lasersky“ an der Plantage in Findorff eröffnet. Und verspricht eine „Verschmelzung von Lasertag und Weltraum“. Ins All geht es jetzt auch eine Tür weiter – in einer neuen Schwarzlicht-4D-Minigolfanlage. Unter anderem ins All.