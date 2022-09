Messerattacke in Bremen: Polizei schnappt fünf Verdächtige

Von: Johannes Nuß

Nach einer Messerattacke in Bremen-Walle liegt das Opfer mit lebensgefährlichen Stichverletzungen im Krankenhaus. Die Polizei stellte fünf Tatverdächtige.

Bremen – Mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. September 2022, ein 38-jähriger Mann in Bremen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie Polizei in einem Bericht in die Presse schreibt, soll der Mann am Sonntagmorgen im Stadtteil Walle von mehreren Personen angegriffen und niedergestochen worden sein. Die Polizei konnte noch in der Nacht fünf Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Messerattacke in Bremen: Polizei schnappt fünf Verdächtige in Tatortnähe noch in der Nacht

Bei den festgenommenen Personen soll es sich demnach um eine Frau und vier Männer handeln. Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren gegen 02:30 Uhr in den Morgenstunden des Sonntags zur Einsatzstelle im Westend an die Elisabethstraße gerufen worden, da vor Ort mehrere Personen in Streit geraten waren.

Nach einer Messerattacke in Walle hat die Polizei Bremen noch am Sonntagmorgen, 11. September 2022, in einer Wohnung in Tatortnähe fünf Tatverdächtige festnehmen können.

Die schnell eingetroffenen Polizisten fanden vor Ort einen 38-Jährigen, der mit mehreren Stichverletzungen am Boden lag. Sie leisteten umgehende Erste Hilfe, Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen war es zuvor in einem Lokal zu einem Streit und dann zu einer Schlägerei gekommen, an der mehrere Männer beteiligt gewesen sein sollen.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Erfolg. In einer Wohnung in der Nähe stellten Einsatzkräfte vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 36 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen und zur Tatbeteiligung, dauern an.

