Fünf statt neun Tage „Hanse-Life“

Bremen – Durchschnittlich 80.000 Besucher, rund 800 Aussteller, sieben Hallen, eine große Themenvielfalt – das macht die große Publikumsmesse „Hanse-Life“, Nachfolger der früheren „Hafa“, in Bremen aus. Im kommenden Jahr gibt es Neuerungen: Statt der gewohnten neun wird es nur fünf Messetage geben. „

Das gibt uns die Chance, Aussteller zu gewinnen, die eine so lange Messedauer personell nicht besetzen können. Wir haben bereits spannende Gespräche mit Herstellern und Händlern ungewöhnlicher Produkte geführt“, sagte Bereichsleiterin Kerstin Renken. „Auch unseren treuen Ausstellern kommen wir damit sehr entgegen“, meinte sie. Die etablierten Themen „Trau-Zeit“, „Grill-Gut“, „In-Vita“ und „Kreativ-Zeit“ soll es den Angaben zufolge mit neuen Trends auch weiterhin im Rahmen der „Hanse-Life“ geben. „Vielfalt und Erlebnis“, so Renken, das soll es als Zutaten der Publikumsmesse auch in kürzerer Zeit, also an fünf statt neun Messetagen, geben. In diesem Jahr findet die „Hanse-Life“ allerdings noch einmal im gewohnten Format statt, und zwar von Sonnabend, 14. September, bis Sonntag, 22. September.

Und noch eine Neuigkeit hat die Messe Bremen auf Lager: Im Frühjahr 2021 soll es wieder ein großes Frühjahrsevent in den Hallen 4 bis 7 geben. Im Mittelpunkt: Trendthemen Fun- und Extremsport, Fahrrad und Outdoor. Zuletzt gab es diese Themen auf der „Passion“ und „Draußen“ 2018. Damals kamen rund 16.600 Besucher, 2017 waren es noch gut 18.000. Ausgangspunkt war vor vielen Jahren eine kleine Fahrradmesse, die sich ständig weiterentwickelt und vergrößert hatte, bis schließlich weitere Themen rund um Trendsport hinzukamen. Zurück in die Zukunft, also ins Jahr 2021. Die Messe im Frühjahr wird durch einen Kreativbereich ergänzt, der auf Frühlingsthemen setzt. Außerdem soll es um Food (Essen), Fashion (Mode), Fotografie und mehr gehen. Wegen des Vorlaufs soll das Event erst 2021 an den Start gehen. Schon jetzt gebe es „ein großes Interesse“ bei Ausstellern an dem neuen Format, sagte Renken.