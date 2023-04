Bericht: Füllkrug will Werder verlassen

Um Niclas Füllkrug gab es immer wieder Wechselgerüchte. © Carmen Jaspersen/dpa

Nationalstürmer Niclas Füllkrug will den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wohl in diesem Sommer verlassen. Das berichtet der Fernsehsender Sky.

Bremen – Füllkrug will Werder offenbar am Saison-Ende verlassen. Seine Berater würden bereits den Markt sondieren, berichtet der Fernsehsender Sky. Mit bislang 15 Saisontoren führt der 30-Jährige die Torschützenliste in der Bundesliga an. Füllkrugs Vertrag in Bremen endet im Sommer 2025.

Füllkrug lassen die Wechselgerüchte um seine Person offenbar kalt. „Ich bin da total entspannt“, sagte der Bremer Stürmer zuletzt in einem Sky-Gespräch. „Wenn es irgendwann etwas zu besprechen gibt, werde ich das tun. Aber das wird erst gegen Ende der Saison stattfinden.“

Bericht: Füllkrug will Werder am Saison-Ende verlassen

Man habe noch keine detaillierten Gespräche geführt und werde das wahrscheinlich erst zum Saisonende machen, „weil es bei mir aktuell keinen Grund gibt, den Fokus zu verrücken“, sagte Füllkrug zuletzt über seine Zukunftsplanung.

Noch vor einigen Tagen dementierte Werder-Stürmer Füllkrug Gespräche über einen Wechsel, sagte auf einer Presskonferenz: „Ich bin mit dem Kopf komplett hier.“ (far/dpa)