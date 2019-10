Das Frühwarnsystem

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Im Kampf gegen Rechtsextremismus geht Bremens Verfassungsschutz jetzt einen ungewöhnlichen Weg – er ruft die Bevölkerung zur Mitarbeit auf. Dierk Schittkowski, Chef der Bremer Verfassungsschützer, warb am Donnerstag ausdrücklich um Hinweise. Denn viele Extremisten seien den Sicherheitsbehörden noch nicht bekannt. Der Kampf gehen Rechts gehe alle an.

Rechtsextremistische Gefährder gebe es in Bremen „in niedriger einstelliger Zahl“. Und zu den „gewaltorientierten Rechtsextremisten“ würden 80 Personen gezählt.

Zuletzt war Islamismus das beherrschende Thema in Schittkowskis Behörde. Dieser Schwerpunkt bleibt, versichert der Chef. Es gebe eine „anhaltend hohe Gefährdung“. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU), der sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte, und dem antisemitischen Anschlag von Halle aber blicken die Sicherheitsbehörden auch verstärkt nach rechts.

Hinweise zum Thema Islamismus kommen viele. „Unser Islamwissenschaftler wird fast jeden Tag angesprochen“, so Schittkowski. Anders sieht es beim Rechtsextremismus aus. Vieles von dem, was in diesem Zusammenhang „unter der Oberfläche“, in sozialen Netzwerken und in der Gesellschaft geschehe, sei seiner Behörde nicht bekannt, so Schittkowski weiter. Er denkt dabei an Vorfälle in Game-Foren ebenso wie an Sport- und Schützenvereine.

Oft beginnt es subtil, etwa mit kleinen Bemerkungen. Schittkowski: „Bürger sollten ihr Unbehagen im Kontakt mit einem mutmaßlichen Extremisten nicht für sich behalten oder gar dulden.“ Sondern mit Kollegen, Vorgesetzten oder Freunden besprechen. Und im Zweifel eben den Verfassungsschutz einschalten, sich hier Rat holen, wie etwas einzuschätzen ist, oder eben einfach einen Hinweis geben. Der Verfassungsschutz verstehe sich als „Frühwarnsystem für unsere Demokratie“, so der Chef des Bremer Landesamts.

Schittkowski spricht von einer „schleichenden Zunahme des Rechtsextremismus“. Anhänger der sogenannten Neuen Rechten würden versuchen, „den Diskurs nach rechts zu schieben – immer mit der Bemerkung, dieses oder jenes könne man doch mal sagen“. Schittkowski: „So entsteht Hass – und alle reden sich weiter in Rage, zum Beispiel im Netz.“ Hinzu komme die Strategie von Anhängern der Neuen Rechten, sich als Schöffen, Gewerkschaftsvertreter oder Betriebsräte wählen zu lassen, um auf diese Weise die Gesellschaft im alltäglichen Leben zu beeinflussen.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte bereits vor einigen Monaten – bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts für 2018 – gesagt, dass es Rechtsextremisten zunehmend gelinge, Einfluss auf Teile der Gesellschaft zu nehmen.

„Wir alle sind aufgefordert, genau hinzuschauen“, sagt nun der Bremer Verfassungsschutz-Chef. Zugleich betont er: „Mir geht es nicht ums Bespitzeln. Ohnehin rufen so gut wie nie Menschen bei uns an, die irgendjemanden denunzieren wollen.“ Es gehe vielmehr darum, der Radikalisierung von Extremisten frühzeitig entgegenzutreten. Hinweise würden per Telefon (Nummer: 0421/53 770) und per E-Mail (office@lfv.bremen.de) angenommen und vertraulich behandelt – sowie auf Wunsch auch anonym. Im Gegensatz zur Polizei habe der Verfassungsschutz „nicht den Strafverfolgungszwang“. Und: „Wir wollen ein Verfassungsschutz sein, mit dem man redet. Wir sind kein ,closed shop‘.“

Genau hinschauen übrigens müssen die Verfassungsschützer auch im eigenen Amt – denn sie sind ebenfalls Ziel von Unterwanderungsstrategien. Bei geplanten Neueinstellungen seien jüngst gleich zwei Bewerber mit „extremistischen Bezügen“ (einmal Rechtsextremismus, einmal Islamismus) aufgefallen. „Natürlich kamen sie nicht zum Zug“, so Schittkowski.