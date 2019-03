Frühjahrsboten

Botanika zeigt Azaleen und Kaninchen

+ Frühlingshaft wird es in der Botanika. Foto: BOTANIKA

Bremen – Farbenprächtige Azaleen und österliche Kaninchen läuten ab Sonnabend, 16. März, den Frühling in der Botanika in Horn (Deliusweg 40) ein. Vereint unter einem Dach finden sich die beiden Sonderausstellungen „Mümmelmann & Co.“ sowie „Farbenpracht der Azaleen“. Bis zum 28. April können große und kleine Besucher Beete mit dem Farben- und Formenspektrum der Azaleen bestaunen. Und nur ein paar Schritte weiter, im Mendehaus, tummelt sich ein bunter Haufen aus unterschiedlichen Kaninchenrassen. Auch hier zeigt die Botanika einen Teil der umfangreichen Azaleensammlung. Für gelbe und blaue Farbakzente sorgen verschiedene Frühlingsblüher, darunter Tulpen, Narzissen und Hyazinthen. Der Eintritt in Bremens grünes Wissenschaftscenter kostet für Erwachsene 10,50 Euro, für Studenten, Azubis und Kinder fünf Euro. gn