Bremen - Restplätze für seine Oster-Freizeiten im Schullandheim Dreptefarm in Wulsbüttel bietet der Naturschutzbund Bremen (Nabu) für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren an. Vom 16. bis 23. März und vom 23. bis zum 29. März ist die erwachende Natur rund um den Ferienort Wulsbüttel zwischen Bremen und Bremerhaven Thema der Naturerlebnis-Freizeiten.

„Ob Froschfang auf der Froschfarm, Abenteuerspiele im Wald, Teamaufgaben, oder Eselwanderungen ins Königsmoor – die Freizeiten bieten jedem Kind Abwechslung und tolle Beobachtungsmöglichkeiten“, sagt Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann. So können die Kinder pünktlich zum Freizeitenstart und passend zur Saison Hühnerküken beim Schlüpfen beobachten. Die Amphibien haben während der Osterfreizeit gerade hohe Paarungszeit. „Wir wollen natürlich die Laichsaison auf der Froschfarm neben dem Heim erleben“, sagt Nabu-Umweltbildner Torben Reininghaus. Auch an Schlechtwetter-Tagen bietet das Schullandheim Dreptefarm Platz genug für lustige Indoor-Aktivitäten, so Reininghaus weiter. Es gibt eine Spielothek, einen Tischtennisraum und lange Flure für Stuhlrallyes, Flurkegeln und Modenschauen.

In verschiedenen Gehegen hält die Dreptefarm alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen: Meißner Widderkaninchen, Bunte Bentheimer Schweine, Thüringer Waldziegen, Diepholzer Gänse, Westfälische Hühner und verschiedene Schafrassen. Laut Hofmann wird den Kids die anspruchsvolle Aufgabe übertragen, die Tiere zu versorgen. Täglich gibt es zimmerweise Fütterungsrunden und „Eseldienste“. „Dafür tragen die Esel dann auf Wanderungen das Picknick oder sind als Reittiere für die Kinder im Einsatz“, so Reininghaus

Neben strapazierfähiger Kleidung müssen die Teilnehmer für die Freizeiten ihr Fahrrad mitbringen. Je nach Wetter sind Radtouren in den Forst Düngel, das Königsmoor oder an die Drepte geplant. „Selbst verborgenes Kleingetier in der Laubstreu ist vor den neugierigen Blicken der Kinder nicht sicher. Dafür nehmen wir unsere Stereolupen mit, die jeden noch so kleinen Krabbler bis zu 40-fach vergrößern“, erzählt Reininghaus schmunzelnd.

Die Oster-Freizeit I kostet 179 Euro für Nabu-Familienmitglieder, 229 Euro für Nicht-Mitglieder. Für die kürzere zweite Freizeit werden für Mitglieder 159 Euro berechnet, für Nicht-Mitglieder 209 Euro. Anmeldeunterlagen gibt es beim Nabu unter 0421/45 82 83 64 oder auf der Homepage. - gn

www.NABU-Bremen.de