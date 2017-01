Sixdays: UIV-Chef Rengel stößt auf Widerstände

Bremen - Seit Donnerstagabend läuft das 53. Bremer Sechstagerennen. Unmittelbar vor dem Startschuss sprachen wir mit Peter Rengel (45), dem Hallenchef in der ÖVB-Arena, der seit fast genau zwei Jahren auch Vorsitzender der europäischen Sixdays-Veranstalter (UIV) ist.

Nunmehr im dritten Jahr hat die Bremer Veranstaltung nun schon die Kategorie I. Damit verbunden sind etliche höhere Anforderungen, wie zum Beispiel das U 19-Rennen. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt?

Peter Rengel: Auf alle Fälle. Gerade bei den Damen und auch beim Nachwuchs wollen viel mehr Sportler hier fahren als wir Startplätze haben. Das Bremer Rennen genießt in der Szene weiterhin einen sehr guten Ruf.

Ist die Last-Minute-Verpflichtung von Iljo Keisse auch auf den höheren Stellenwert zurückzuführen?

Rengel: Wenn ich es mir leicht machen würde, könnte ich sagen, dass das so ist. Aber das ist falsch. Wir haben Iljo nur bekommen, weil die geplante Katar-Rundfahrt, wo er teilnehmen sollte, kurzfristig abgesagt wurde. Seine Teilnahme in Bremen ist also reine Glückssache.

Sie sind als UIV-Chef angetreten, um dem Sixdays-Sport innerhalb des Weltverbandes einen höheren Stellenwert zu vermitteln. Wie sieht da Ihre Bilanz nach zweijähriger Tätigkeit aus?

Rengel: Das ist schon ziemlich ernüchternd, wenn man mit diversen Gremien zu tun hat, wo die Mühlen ziemlich langsam mahlen.

Ist denn wenigstens der deutsche Verband BDR auf Ihrer Seite und unterstützt Ihr Anliegen beim Weltverband?

Rengel: Das wäre übertrieben. Als ich zuletzt bei BDR-Präsident Rudolf Scharping war und mich vorgestellt habe, hat er mich gefragt, wie das Rennen in Berlin denn so läuft. Er wusste wohl nicht, dass ich in Bremen tätig bin. Das zeigt, dass Sechstagerennen beim BDR immer noch stiefmütterlich behandelt werden.

Was wäre denn ein erster kleiner Anfang für eine Verbesserung?

Rengel: Dass es zumindest zu keinen Terminüberschneidungen mit dem Bahn-Weltcup kommt. Wenigstens das ist in dieser Saison gegeben.

Als UIV-Chef sind Sie stark daran interessiert, dass es möglichst viele Veranstalter gibt, um auch Jobs für die Fahrer zu bewahren oder neu zu generieren. In Deutschland richten nur Bremen und Berlin aus. Ist da Besserung in Sicht?

Rengel: Es werden immer wieder Gespräche geführt und Absichten erklärt. Aber das war in der Vergangenheit auch schon oft der Fall. Ich kann mich mit diesen Dingen erst befassen, wenn einer wirklich will und zum Beispiel einen konkreten Termin blockt, um ein Rennen zu veranstalten. Ich bin ja schon froh, dass Amsterdam in dieser Saison wieder mit im Boot ist und auch London im zweiten Jahr wieder dabei ist. Je mehr Rennen es gibt, desto mehr Gehör finden wir auch beim Weltverband.

Anm. d. Red.: Dass Rengel bei der Frage nach Keisse so ehrlich geantwortet hat, liegt auch an einem Lebensmotto von ihm: Sage immer die Wahrheit, dann musst Du dir nichts merken.

