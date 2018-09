Organisatoren suchen neue „Miss Freimarkt“

Fröhlich und „karussellfest“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Im Jahr 2004 wurde erstmals eine „Miss Freimarkt“ gekürt – Sinika Fischer. Im vorigen Jahr trug Xenia Rogahn den Titel, was sehr, sehr gut passte: Rogahns Großeltern Hannelore und Karl-Heinz Sengstake waren in den 80ern lange das lebendige Symbol des großen Bremer Volksfests. In ihrer Bewerbung gab Rogahn an, dass sie einmal ein bisschen in die Fußstapfen ihrer Großeltern treten wollte.