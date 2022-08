Fritteuse löst Großeinsatz aus: Bremer Feuerwehr kämpft gegen Brand in Restaurant

Von: Felix Busjaeger

Im Bremer Steintorviertel hat es gebrannt. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. © NonstopNews / Tim Philipsen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Bremen. Am Sonntag brannte es in einem Restaurant im Steintorviertel. Mutmaßlich ging das Feuer von einer Fritteuse aus.

Bremen – Ein Küchenbrand im Bremer Steintorviertel hat am Sonntagmittag die Einsatzkräfte der Hansestadt gefordert. An der Sielwallkreuzung brannte es in einem Restaurant im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Mutmaßlich entstand das Feuer in einer Fritteuse und breitete sich von dort aus. Das Restaurant wurde stark beschädigt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden auch andere Bereiche in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der Feuerwehr ist unklar, ob die darüberliegenden Wohnungen noch bewohnbar sind.

Feuer in Bremer Restaurant: Fritteuse sorgt für starke Rauchentwicklungen

Wie das Newsportal Nonstopnews berichtet, zogen am Sonntagmittag wegen des Küchenbrands in dem Restaurant dichte Rauchschwaden durch die Flaniermeile in Steintorviertel. Für die Anfahrt der Einsatzkräfte bot sich dadurch zumindest ein Vorteil: „Wir konnten die Einsatzstelle auf Sicht anfahren, überall in den Straßen waren schon dichte Rauchschwaden“, wird Christian Patzelt von der Feuerwehr Bremen zitiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen.

Das Feuer in dem Bremer Restaurant konnte mit einem umfassenden Löschangriff bekämpft werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde anschließend das gesamte Gebäude mit Drehleitern auf weitere Brandherde kontrolliert. Das Haus wurde im Anschluss von den Feuerwehrleuten gelüftet, da sich der dichte und giftige Rauch in allen Etagen ausgebreitet hatte.

Küchenbrand in Bremen: weitere Blaulichtmeldungen im Überblick

