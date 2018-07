BSAG: Haushaltsausschuss stellt die Weichen für die rechtzeitige Weichenbestellung

Frisches Geld fürs Straßenbahndepot

+ © BSAG Das Straßenbahndepot in Gröpelingen soll umgebaut und in eine attraktive Mobilitätsdrehscheibe verwandelt werden. Der Haushaltsausschuss hat jetzt schon mal 3,67 Millionen Euro für das Projekt freigegeben. © BSAG

Bremen - Das Straßenbahndepot, die Endhaltestelle der Linien 2, 3 und 10 in Gröpelingen, soll zur Mobilitätsdrehscheibe aufgewertet werden. Dafür hat der Haushalts- und Finanzausschuss der Stadt Bremen jetzt auch die finanziellen Weichen gestellt. 3,67 Millionen Euro werden per Verpflichtungsermächtigung schon vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens zur Verfügung gestellt. So soll der Baubeginn im Jahr 2020 gewährleistet werden.