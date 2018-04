Frischer Sound

+ Neue Band mit frischem Sound: das „Paddy Korn Trio“ mit Martin Drees (v.l.), Paddy Korn und Maximilian Suhr.

Bremen - Die nächste Session kommt bestimmt. Auf der schwimmenden Bühne an der Tiefer immer wieder montags. Und so ist heute Abend das „Paddy Korn Trio“ zu Gast bei „Jazz on Board“ auf dem Theaterschiff an der Tiefer.