Friedliches Miteinander zu Musik

Der „Mountain of Praise Choir“ aus Gröpelingen sang Lieder wie „Jesus“ und „This little light of mine“ auf der Open-Air-Bühne des Bremer Marktplatzes. - Foto: Terrasi

Bremen - Von Lara Terrasi. Viele Nationen aus aller Welt haben sich am Sonnabendabend auf dem Bremer Marktplatz getroffen. Schönes Wetter, tolle Stimmen und fröhliche Menschen: perfekte Bedingungen für ein Gospel-Wochenende unter freiem Himmel.

Der Posaunenchor Georgsdorf macht den Auftakt und stimmt das Publikum in den Abend ein, gefolgt vom Kirchenchor Rekum und Neuenkirchen. Moderator Günther Meyer begleitet die Zuschauer mit schönen Worten und witzigen Anekdoten. „Ich finde es schön, dass so viele verschiedene Nationen so friedlich miteinander umgehen“, sagt er. Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) meldet sich zu Wort: „Musik verbindet, und man kann sie ohne Sprache verstehen.“

Eine ganz besondere Darbietung zeigt der Kinderchor der Grundschule am Lindenhof in Syke. Mit Liedern wie „Bist Du fröhlich, dann mach' mit“, „Leise fließt die Zeit“ und „Barfuß im Gras“ erobern die Kinder schnell die Herzen der Zuschauer. Für ihren Auftritt ernten die jungen Sänger großen Applaus. Als nächstes folgt der „Living Word Ministries Choir“. Die Musiker singen „inspirierende Gospels“ und sind bereits des öfteren aufgetreten, heißt es. Die Songs sind religiös und spirituell. Sie handeln vom Glauben zu Gott und von Erlösung. Der eine oder andere Zuschauer singt mit.

Woher stammt der Gospelgesang? Er kommt von versklavten Afroamerikanern, die diese Musik während der Arbeit auf den Plantagen gesungen haben. Die Musik sollte ein Zeichen gegen ihre Versklavung setzen und sie von ihrem Leid befreien. „Früher war Bremen eine Hochburg für Gospelmusik, leider ist das wieder etwas weniger geworden, aber das soll sich ändern“, sagt der Initiator des Festivals, Elombo Bolayela. Er selbst leitet den Chor „Ohne Grenzen“ in Bremen. Dass er sehr musikalisch ist, stellt er unter Beweis. Den Gospel „The Levites Choir“ begleitet er gekonnt auf einer Conga. Mit guter Stimmung und wunderbaren Sängerm wartet der „Mountain of Praise Choir“ aus Gröpelingen auf. Der Chor existiert seit bereits 22 Jahren. Jung und alt sowie Sänger aus vier verschiedenen Nationen machen mit. Insbesondere die glasklaren Stimmen des Hauptsängers und der Hauptsängerin füllen den Marktplatz. Zu hören sind Songs wie „Jesus“, „Hallelujah, salvation and glory“ und „This little light of mine“.

Das erste Gospel-Festival in Bremen ist ein voller Erfolg und kommt positiv beim Publikum an. Die vielen mitsingenden Zuschauer geben den Künstlern das, was ihnen nach so viel Engagement und Leidenschaft zusteht: lauten Applaus.