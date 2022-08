Bremer Start-up „Friedhold“: Online-Hofläden für Landwirte

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Teamwork: die „Friedhold“-Gründer Moritz (l.) und Carl Armbrust und ihre Mitarbeiterin Beke Lahde. © Kowalewski

Durch Direktvertrieb mehr Geld einnehmen: Dabei will das Bremer Start-up „Friedhold“ Landwirten helfen.

Bremen - Über die Homepage des Bremer Start-ups „Friedhold“ sollen Landwirte in zehn Minuten einen Onlinehofladen aufbauen können. Etwa 200 Bauern sind bereits dabei. Es ist eine Vertriebsmöglichkeit, vor allem um Fleisch zu verkaufen.

Der Online-Hofladen kann individuell gestaltet und als Internetauftritt genutzt werden. Es gibt Platz für das Hoflogo, Text, Fotos oder auch einen Imagefilm, sofern dieser vorhanden ist, und die Produktliste. Balken können anzeigen, inwieweit der Vorrat bei einem Produkt verkauft ist. Beim „Cow-Sharing“ teilen sich Kunden bereits vor der Schlachtung ein Rind. Der Preis soll etwa auf dem Niveau von Biofleisch im Supermarkt liegen, heißt es.

Direktvermarktung für Landwirte: Zahlt sich das aus?

Doch inwieweit zahlt sich Direktvermarktung für den Landwirt aus? Moritz Armbrust (35), einer von zwei Gründern, führt als Beispiel einen Hof aus der Nähe von Hannover an. Dieser erreiche pro Rind etwa 1 000 Euro mehr im Vergleich zum konventionellen Verkauf, eine Abgabe von fünf Prozent des Verkaufspreises an „Friedhold“ ebenso bereits eingerechnet wie die Bezahlung des Schlachters. Der Verkaufspreis für ein Rind läge im Durchschnitt bei 3 000 bis 4 000 Euro, wobei aber auch bis zu 6 000 Euro erreicht werden könnten. Carl Armbrust (38) führt einen Situationsbericht von 2019 an, nachdem Landwirte von einem im Supermarkt für Lebensmittel ausgegebenen Euro nur noch 21 Cent bekommen, im Gegensatz zu 45 Pfennigen von einer Mark in den 70er Jahren.

Bremer Start-up „Friedhold“ empfiehlt Bauern, auf Regionalität zu setzen

Mit-Gründer Moritz Armbrust empfiehlt den Bauerrn, auf Regionalität zu setzen. Zielgruppe sind dann Kunden, die wissen wollen, wo ihr Fleisch herkommt und den Herkunftshof mitunter aus der Nachbarschaft kennen. Oder Flexitarier, die tendenziell wenig, aber dafür hochwertiges Fleisch konsumieren und Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Die Brüder Moritz und Carl Armbrust gründeten das Unternehmen Jahr 2020 in Visselhövede. Moritz ist Anforderungsmanager, bringt also in Erfahrung, was von einer Software erwartet wird, und konzeptioniert diese entsprechend, sein Bruder Carl ist Software-Entwickler. Seit 1. Januar befindet sich der Firmensitz in Bremen nahe der Domsheide (Altenwall 1). Die beiden haben die Firma nach ihrem Opa Friedhold Bressel benannt. Der war Landwirt, ging dann aber in die Metallverarbeitung.

Die Idee für die Gründung entstand im Juli 2019 auf einem Grillabend bei einem Landwirt, der in die Direktvermarktung einsteigen wollte. Die Software wurde dann in Zusammenarbeit mit ihm entwickelt. Mitte 2020 ging die Homepage online. Bei der weiteren Entwicklung der Software arbeiteten und arbeiten beide mit Landwirten zusammen und erhalten Feedback.

Da sie den Niedersächsischen Gründerpreis erhielten, konnten sich die beiden Brüder seit Mitte 2020 ihrem Projekt in Vollzeit widmen. 2022 kam der Bremer Gründungspreis der Sparkasse Bremen in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ hinzu.

Ein Kerngedanke hinter „Friedhold“ ist, dem Höfesterben entgegenzuwirken. „Insbesondere kleine und mittlere Höfe geben auf“, sagt Moritz Armbrust. „Wir wollen nicht, dass es irgendwann nur noch große Betriebe gibt.“ Es habe sich gezeigt, wie anfällig globale Lieferketten sind. In den 70er Jahren habe es in Deutschland mehr als eine Million Höfe gegeben, jetzt nur noch 230 000. „Das wird noch schlimmer kommen“, sagt Beke Lahde, seit 1. Januar 2021 als erste Mitarbeiterin bei „Friedhold“ tätig und selber auf einem Bauernhof aufgewachsen.

Zeitnah soll es für Endkunden eine App namens „Support your farmer“ fürs Smartphone geben, auf der „Friedhold“ nutzende Höfe, die Waren über einen Online-Hofladen verkaufen, in ihrer Umgebung gezeigt werden. Landwirten bietet das Unternehmen auch Beratung an, etwa bei Werbung. Hat ein Shop nur wenige Besucher, muss womöglich in Werbung investiert werden. Mangelt es an Käufern, passt vielleicht die Produktpalette nicht, sagt Lahde. Allerdings muss hierfür ein erweitertes Paket mit zusätzlichen Dienstleistungen gebucht werden, für das zehn Prozent vom Umsatz an „Friedhold“ gehen.

Derzeit arbeiten sechs Personen beim Bremer Start-up. Das Unternehmen wächst und sucht weitere Mitarbeiter für den Vertrieb.

Weitere Infos unter www.friedhold.de