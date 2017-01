Friedensbuddha zieht in die Botanika

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es müssen eine Menge Schrauben gelöst werden, bis die Wände der großen Holzkiste beiseitegenommen werden. Darunter, eingepackt in Polstermaterial und Folie, befinden sich die Teile einer 450 Kilo schweren Buddha-Statue. Ein Friedensbuddha, gesendet vom Dalai Lama, der einzige für Europa. Gestern kam er in der Botanika im Rhododendronpark an, wo er im August errichtet wird. Auf jedem Kontinent soll zukünftig ein solcher Buddha als Symbol des Friedens und Völkerverständigung im Rahmen eines Friedensprojektes des Dalai Lama stehen.

Zur Vorbesichtigung und zum Probe-Aufbau ist der Lama Geshe Pema Samten vom Tibetischen Zentrum Hamburg angereist. Er hilft mit, die drei großen Teile auszupacken. Danach montiert er einen Arm und dann noch eine Hand an die Statue. Dann wird der Kopf aufgesetzt und eine Schale auf eine Hand gestellt. Die 2,40 Meter hohe Statue ist fertig. Samten stellt sich vor den Friedensbuddha, senkt seinen Kopf und spricht ein mehrere Minuten dauerndes Gebet. Später erläutert er dann auf Nachfrage: „Buddha selber soll kommen und dauerhaft hierbleiben. Er soll Segen für alle Leute bringen und alle Hindernisse und Probleme beseitigen.“

Im August wird Samten mehr zu tun haben. Die Aufstellung des Buddhas wird er mit einem dreitägigen Ritual begleiten. Vier Geistliche und viele weitere Leute werden daran teilnehmen. Dann wird auch genau auf die Ausrichtung der Statue geachtet. Sie muss nach Osten schauen.

Bei der Prozedur wird zudem das Innere der Statue gefüllt. Dafür liegt unter anderem ein riesiger Stapel mit 650 Kilo Papier bereit, abgepackt in Rollen und umspannt mit Stoff in fünf Farben. Auf den unzähligen Papierblättern sind Mantras abgedruckt.

Die Statue hat eine lange und auch abenteuerliche Reise nach Bremen hinter sich. Hergestellt in Bylakuppe in Südindien, ging es für die Statue per Laster nach Südkorea. Da ein hohes Risiko für Überfälle bestand, kam es zweimal zu Zwangspausen. Von Korea ging es per Schiff in 65 Tagen nach Bremerhaven. „Dort kam die Statue bei Sturm an“, sagt Peter Siemering, Geschäftsführer der Bremer Touristik-Zentrale. Die Reederei und eine Spedition in Deutschland nahmen das Geschenk des Dalai Lama gratis mit. Weitere Kosten werden durch Spenden finanziert.

Bei der Botanika und auch im Umweltressort ist man stolz, den Friedensbuddha in Bremen zu haben. Mittelfristig soll er von einem gläsernen Haus mit separatem und kostenlosem Zugang umschlossen werden. Dafür werden Spender gesucht. Die Botanika zeigt auch asiatische Landschaften und Kultur.