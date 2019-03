Frieden bewahren

Merkel: Kein Hartz-IV-Systemwechsel

+ Angela Merkel (r.) beim Bürger-Dialog. Foto: DPA

Bremerhaven – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich davor gewarnt, leichtfertig mit Demokratie und Frieden umzugehen. Weltweit und in der EU gebe es die Tendenz zu fragen, ob es noch gut sei, zusammenzuarbeiten, sagte sie am Montagnachmittag bei einem Bürger-Dialog in der Seestadt. Vielleicht gebe es diese gefährliche Tendenz, weil 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges Frieden selbstverständlich geworden sei und die Menschen ein bisschen leichtfertig würden. So lange sie Verantwortung trage, werde sie dafür kämpfen, dass man den Kompromiss als besser ansehe als „das Gegeneinander, aus dem dann nachher irgendwann auch Gewalt entsteht“.