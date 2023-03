Demonstration

1 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge 2 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge 3 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge 4 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge 5 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge 6 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge 7 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge 8 von 20 Klima-Aktivisten von Fridays For Future und andere Organisationen demonstrieren gemeinsam am 3. März 2023 für eine bessere Zukunft. In der Bremer Innenstadt ist es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. © Marcel Prigge

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Marcel Prigge schließen

Aufgrund einer gemeinsamen Demonstration von Fridays For Future (FFF) Bremen und der Gewerkschaft Verdi, ist es am 3. März 2023 zu immensen Einschränkungen im Verkehr gekommen. Die Demo am Marktplatz in Bildern.

Rubriklistenbild: © Marcel Prigge