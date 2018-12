Standbetreiber von Weihnachtsmarkt und „Schlachte-Zauber“ zeigen sich zufrieden

Bremen - Von Steffen Koller. Halbzeit auf Weihnachtsmarkt und „Schlachte-Zauber“ – und ein guter Zeitpunkt, um bei Standbetreibern an Weser und Innenstadt nach einem vorläufigen Resümee zu fragen. Die Zwischenbilanz fällt bei einem Großteil der Budenbesitzer grundsätzlich positiv aus. Trotz wechselhaften Wetters und Temperaturen klar über dem Gefrierpunkt sei die Kauffreude ungebrochen und der Durst ungestillt, hieß es.

„Bei uns läuft es recht gut“, meinte Standbetreiber Michael Patzer, der an insgesamt drei Standorten den „Bremer Knüppel“ verkauft. Seit es den „Schlachte-Zauber“ gibt, vertreibt er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Nicole Heinsohn die Fleischspezialität, die gerade bei Stammkunden besonders gut ankomme. „Da haben wir unglaublichen Zulauf“, verrät Heinsohn. Obwohl bereits am Vormittag die Tore der beiden Märkte öffnen, gehe das eigentliche Geschäft erst ab etwa 16, 17 Uhr richtig los. Dann würden lange Schlangen die Geschäfte säumen. Ihr Geheimrezept: „Freundlichkeit erobert Herzen“. Mit dieser Philosophie arbeite ihr Team seit Jahren erfolgreich, so Heinsohn weiter.

Anderes Rezept, aber nicht weniger erfolgreich gestalteten sich die ersten Wochen im Freibeuterdorf am Beginn des „Schlachte-Zaubers“. Johannes Faget, Chef der „Fogelvreien“, die mit insgesamt 40 Ständen vertreten sind, sagt: „Unser Start war super.“ Nach vielen Jahren des Tüftelns und des Ausprobieren sei in den vergangenen Jahren „ein harmonisches Gesamtprojekt“ zusammengewachsen. Besonders punkten könne man mit der Kombination aus Weser und maritimer Geschichte.

So bieten die „Fogelvreien“ in diesem Jahr auch verstärkt auf Familien ausgerichtete Programme an, sprich Schatzsuche und „Piratten“-Spiel. Oberstes Ziel sei es, die Besucherzahlen zu steigern sowie noch mehr Menschen aus dem Umland und Touristen in die Stadt zu locken. Faget: „Unsere Ausstrahlung überzeugt.“ Bis zum 23. Dezember könnten sich Besucher auf ein buntes Programm mit internationalen Künstlern freuen. Zudem sei der „Schlachte-Zauber“ auch ein Beitrag zum Entschleunigen – weg von überfüllten Kaufhäusern und vom Verkehrschaos.

+ Kristin bei Arbeiten an einem Glasobjekt: Sie betreibt einen der 40 Stände im Freibeuterdorf der „Fogelvreien“. - Foto: Koller

Dürften insbesondere die Strandbetreiber rund um den traditionellen Glühwein Wünsche äußern, gingen diese eher an den Wettergott. „Minusgrade wären gut“, sagte Michael Hamel vom Getränkestand des „Paulaner’s“. Der Start sei „okay, aber noch nicht perfekt“ gewesen. „Kann immer mehr sein“, so Hamel. Auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt fällt die Zwischenbilanz dagegen „durchwachsen“ aus. „Wir verkaufen verhältnismäßig viel Bier“, was gerade an den warmen Temperaturen liege, berichtete ein Verkäuferin. Eine andere sagte, sie könne sich bisher nicht beschweren. Außerdem kommen ja noch zwei Wochenenden, die erfahrungsgemäß die umsatzstärksten seien, weiß auch Hamel. Doch es gibt auch kritische Stimmen. So erzählen einige Standbetreiber, dass die immer weiter steigenden Mieten zum Teil ins „Unerschwingliche“ hochgeschnellt seien. Das Geschäft gestalte sich „schwierig“, zumal ein Ende der Entwicklung nicht in Sicht sei, so ein Mann. Auf Nachfrage bei Franziska Höppe, Mitorganisatorin des „Schlachte-Zaubers“, ist zu hören, dass „alle rundum zufrieden“ seien. Besonders der hohe Zulauf von Touristen, die dieses Jahr besonders früh nach Bemen strömten, sorge für gute Umsätze, heißt es.

Weihnachtsmarkt und „Schlachte-Zauber“ haben noch bis Sonntag, 23. Dezember, täglich geöffnet. Der Weihnachtsmarkt beginnt um 10 Uhr, die „Fogelvreien“ am Weserufer legen um 11 Uhr los. Schluss ist jeweils um 20.30 Uhr.