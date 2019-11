Die Freundin der Farbe: Katja Bronner und ihr Werk „Rot“

Bremen - Von Tido Davids. „Kromafila – die, die Farbe liebt“, das ist der Künstlername von Katja Bronner aus Vegesack. Die Künstlerin liebt Farben, ganz besonders Rot. Es verwundert also nicht, dass auch ihr Lieblingswerk den Titel „Rot“ trägt. Damit ist die Bremerin heute Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Ursprünglich war das ausgesuchte Werk Teil einer Werkreihe, die Bronner im Zuge eines Kalenderwettbewerbs 2018 schuf. „Am Anfang stand eine Mindmap, in der ich alle Dinge gesammelt habe, die ich mit der Farbe Rot verbinde“, so die 40-Jährige. Anschließend habe sie das weiße Blatt Papier in unterschiedliche Segmente eingeteilt. Jedes Segment wurde mit mehreren Lasuren Aquarell-Farbe versehen, bis der gewünschte Farbton entstand.

Danach habe sie überlegt, welche Details ins Bild einfließen sollen. „Das waren unterschiedliche Dinge: rote Blutkörperchen, Linien, die an Muskelstränge erinnern oder verschiedene geometrische Formen.“ Die Details wurden dann mit schwarzer Zeichentusche hinzugefügt. „Mit dem fertigen Werk bin ich sehr zufrieden. Es steht exemplarisch für meinen Stil und dreht sich ausschließlich um meine Lieblingsfarbe“, sagt Bronner.

Kunst begleitet die Bremerin bereits ihr ganzes Leben. Schon als Kind habe sie sich für das Malen und Basteln begeistern können. „Als meine Eltern mir Hunderte von Aquarell-Buntstiften in unterschiedlichen Farbtönen schenkten, habe ich meine Liebe für Farben entdeckt“, erinnert sich die Künstlerin. Sie habe lange überlegt, wie aus dieser Leidenschaft eine Karriere entstehen könnte. „Ich dachte, dass mein Ausbildungsberuf als Werbekauffrau ein guter Kompromiss zwischen Kreativität und der Notwendigkeit Geld zu verdienen sei“, erklärt die 40-Jährige. Zusätzlich studierte sie Medienwirtschaft, Germanistik und Kunstpädagogik. Nach langer Krankheit widmete sie sich ausschließlich der Kunst. Auch ohne Studienabschluss. „Durch die Krankheit ist mein Leben komplett auf den Kopf gestellt worden, alles, was übrig geblieben ist, war die Kunst“, sagt Bronner. Heute fertigt die Künstlerin neben Bildern auch Schmuck an. Ihr Alltag als Künstlerin unterscheidet sich dabei extrem von dem als Werbekauffrau.

„Für mich ist das kein klassischer Job. Ich habe zwar immer mein Skizzenbuch dabei, aber ich male nur, wenn mir danach ist“, so die Bremerin. Besonders schwierig sei es, Kunst zu verkaufen. „Ich bin zwar auf Künstlermärkten oder in der City-Galerie Bremen vertreten. Aber PR und Öffentlichkeitsarbeit zählen nicht zu meinen Stärken“, gibt sie offen zu. Aus Sicht der Künstlerin ist ein Leben ohne Kunst unvorstellbar. „Für mich ist das eine besondere Art der Kommunikation, die neue Sichtweisen ermöglicht“, sagt die 40-Jährige. Gleichzeitig hege sie auch Verständnis für Menschen, die keinen Zugang zur Kunst hätten. „Gerade auf Künstlermärkten treffe ich immer wieder Menschen, denen hauptsächlich das Handwerk wichtig ist. Dabei steht oft die Ästhetik eines Bildes im Vordergrund, erzählt die Künstlerin. „Ich würde mir vermehrt kulturelle Angebote wünschen, bei denen sich Künstler und Betrachter austauschen können. Die Menschen werden oft mit der Kunst alleine gelassen. Dabei funktioniert Kunst – wie vieles im Leben – am besten im Dialog“, sagt die Künstlerin.

Zu den Künstlern, die Bronner schätzt, zählen Franz Marc (1880 bis 1916) und Edward Hopper (1882 bis 1967). „Grundsätzlich ziehe ich Inspiration aus meiner gesamten Umwelt“, sagt Bronner, „aber die Aquarell-Buntstifte meiner Eltern waren der Urfunke für mich.“