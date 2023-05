Wieder brennt Vereinsheim nieder: Feuer zerstört Fresenbulten

Von: Marcel Prigge

Teilen

Wieder brennt ein Vereinsheim in einem Kleingartengebiet in Bremen. Auf dem Stadtwerder zerstörte ein Feuer das Ausflugslokal Fresenbulten.

Bremen – Das Vereinsheim und Ausflugslokal Fresenbulten in dem Kleingartengebiet auf dem Stadtwerder in Bremen brannte am Montagmorgen, 8. Mai 2023, komplett aus. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus. Es ist das zweite Kleingarten-Vereinsheim in Bremen, das innerhalb weniger Wochen durch ein Feuer zerstört wurde. Verletzt wurde niemand.

Großeinsatz in Bremer Kleingarten: Vereinsheim und Ausflugslokal Fresenbulten brennt nieder

Die Feuerwehr Bremen musste am Montagmorgen, 8. Mai 2023, zu einem Großeinsatz auf dem Stadtwerder ausrücken. Das Vereinsheim und Ausflugslokal am Fresenbulten brannte. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)

Nach Angaben der Feuerwehr Bremen meldete ein Anrufer gegen 5:40 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude am Fresenweg. Noch während des Notrufes berichtete er von deutlich sichtbaren Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Vereinsheim bereits lichterloh. Da das Dach des Gebäudes einsturzgefährdet war, konnten die Feuerwehrleute den Brand nicht von innen löschen.

Dach einsturzgefährdet: Mit Hochdruck-Löschgerät gegen die Flammen

Mit einem Hochdruck-Löschgerät wurden die Flammen und Glutnester in den Zwischendecken von außen unter Kontrolle gebracht. Gegen 8:20 Uhr sei das Feuer gelöscht worden, die weiteren Einsatzmaßnahmen zogen sich noch über den Montagvormittag hin.

Feuer in Bremer Kleingärten: Auch Vereinsheim im Blockland brannte

Es ist der zweite Brand eines Kleingarten-Vereinsheims in Bremen innerhalb weniger Wochen. Am 25. April 2023, rückte die Feuerwehr Bremen zu einem Großeinsatz zum Vereinsheim der Kleingärtner im Blockland aus. Wie die Polizei Bremen auf Nachfrage von kreiszeitung.de erklärt, dauern bei beiden Bränden die Ermittlungen zu den Ursachen an. Es könnten keine Angaben gemacht werden, ob es zwischen den Feuern einen Zusammenhang gibt.