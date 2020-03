Car-Sharing-Anbieter „Cambio“ will Free-Floating-Modell einführen

Bremen - Von Steffen Koller. Der Car-Sharing-Anbieter „Cambio“ will seine Strategie in Bremen ändern und plant für den Sommer die Einführung des sogenannten Free-Floating-Systems. Bislang konnten Kunden Autos nur an vorgegeben Stationen abholen und mussten diese dort auch wieder abstellen. Mit der Neuerung können Fahrzeuge nun frei geparkt werden, die Gebiete dazu sind aber begrenzt, informierte das Unternehmen am Donnerstag.

112 „Cambio“-Stationen in Bremen und näherer Umgebung zählt das Unternehmen, rund 13 800 Kunden nutzen das Angebot bereits. Ab Sommer soll der Kundenstamm auf mehr als 20 000 Menschen ansteigen, sagte Kerstin Homrighausen, Geschäftsführerin von „Cambio“ Bremen. Wie die Firma das schaffen will? Mit der Zusatzoption des sogenannten Free Floating, was im Deutschen etwa mit freischwebend zu übersetzen ist. Mit dem neuen System soll es Kunden möglich sein, die gemieteten Wagen frei in einem festgelegten Gebiet abzustellen. Mehrere Jahrzehnte war dies nicht möglich. Autos konnten ausschließlich bei Stationen abgeholt werden und mussten dort auch wieder abgestellt werden. Insgesamt 50 neue Autos zusätzlich will das Unternehmen für Bremen anschaffen, zur Zeit stehen 380 Wagen zu Verfügung. Es würden Fünftürer bleiben, sagte Homrighausen. Welche Modelle konkret dann hinzukommen, stünde noch nicht fest. Nur so viel: „Die Autos werden nicht mehr so dezent sein, sondern schon recht auffällig daherkommen“, verriet Homrighausen.

Das neue System sei dabei als Zusatzoption zum bisherigen Mietsystem zu verstehen, nur so könnten die Synergieeffekte voll ausgespielt werden, sagte Joachim Schwarz, Geschäftsführer der „Cambio“-Gruppe. Und auch die Herangehensweise sei eine andere als bei der Konkurrenz. „Andere Anbieter kippen Tausende von Autos in die Stadt, um den Eindruck zu erwecken, dass diese immer buchbar sind. Wir machen das nicht.“ Trotz der relativ geringen Zahl von 50 neuen Autos sei man optimistisch, dass noch mehr Menschen auf ihren Privatwagen verzichten und auf ein „Cambio“-Gefährt umsteigen. „Das bleibt oberstes Ziel“, verdeutlichte Schwarz.

+ Festes Gebiet: Das Areal, in dem die Wagen frei geparkt werden können, wurde zunächst beschränkt. Die Grafik zeige zudem nur grobe Grenzen, hieß es. © Cambio

Die Autos sollen, wie bislang auch, einfach über eine App oder vor Ort an speziellen Automaten buchbar sein. Auch die Preise würden gleich bleiben, versicherte Homrighausen. Spezielle Preispakete will das Unternehmen auch zukünftig nicht anbieten. Die Zone, in denen die Fahrzeuge dann abgeholt und frei abgestellt werden können, ist jedoch beschränkt. So erstreckt sich das Areal zunächst nur auf die Stadtteile Walle, Findorff, Schwachhausen, Östliche Vorstadt und Neustadt. Bremens City sowie die Überseestadt habe man bewusst aus dem Free-Floating-System genommen, erläuterte Homrighausen. In der Innenstadt stünden kaum frei zugängliche beziehungsweise kostenfreie Parkplätze zur Verfügung, in der Überseestadt gebe es kaum Bedarf. „Da stehen dann Autos, aber die kommen nicht weg“, so Homrighausen.

Ob die Fahrzeugflotte bei höherem Bedarf aufgestockt werde, dazu machten die beiden Verantwortlichen zunächst keine Angaben. Nach Berechnungen des Unternehmens, die auf Studien basierten, würden pro „Cambio“-Wagen rund 16 Privatautos in Bremen wegfallen, sagte Homrighausen. Bei zukünftig 430 Fahrzeugen könnten so knapp 7 000 Privatautos von Bremens Straßen verschwinden. Und genau das sei „unsere eigentliche Mission“, machte Joachim Schwarz deutlich.