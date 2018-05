Freiräume für Innovationen

Thomas Hoffmeister bleibt Uni-Konrektor

+ Blumen zur Wiederwahl: Thomas Hoffmeister (l.) mit Uni-Rektor Bernd-Scholz-Reiter. - Foto: Rehling/Uni Bremen

Bremen - Er hat das forschende Lernen an der Universität Bremen fest im Blick, will mehr weibliche Studenten für Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gewinnen und Innovationen in der Lehre fördern: Der Biologieprofessor Thomas Hoffmeister tritt an der Bremer Uni im Wintersemester seine dritte Amtszeit als Konrektor für Lehre und Studium an. Er möchte „exzellente Lehre“ etablieren, heißt es in einer Mitteilung der Uni.