Freimarkt Bremen: Volle Zelte, Nervenkitzel und „Awareness-Teams“

Von: Martin Kowalewski

Ein „Awareness-Team“ der Sicherheitsfirma „L’Unità Security“. Freimarktsbesucher erkennen die Teams an den lilafarbenen Westen. © Kowalewski

Bremen – Freimarkt-Feeling wie in alten Zeiten! Am Sonnabend wird es nach der Öffnung schnell voll beim Volksfest auf der Bürgerweide. Viele Familien gehen an die Buden und in die Karussells. Die Schausteller locken mit Leckereien und natürlich auch Nervenkitzel. Auch Sicherheit ist ein Thema. Neu sind in diesem Jahr die „Awareness-Teams“.

Erst die halbe Höhe – und dann geht es richtig hoch: Aus München ist der Freifallturm „Hangover“ nach Bremen gekommen. 85 Meter ist der Turm hoch. Für die Fahrgäste geht es 78 Meter weit in die Höhe, so Schausteller Ewald Schneider jr. (26) vom „Hangover“. Der Turm habe zur Zeit die Rekordhöhe und so bleibe es auch für die nächsten Jahre, sagt er. Der Fall in die Tiefe soll ein Tempo von 90 Kilometern pro Stunde erreichen. Jeweils 24 Personen dürfen mitfahren.

Am Freitag bekamen die Schneiders schon schöne Geschenke zur Begrüßung auf dem Bremer Freimarkt – selbstgemalte Bilder von Fans des Turms. Die Schneiders mögen das Bremer Publikum. Der Freimarkt 2021 sei für ihn nach den Corona-Einschränkungen wieder die erste richtige Kirmes gewesen, so der Schausteller – ohne Masken und Begrenzungen.

Bremer Bürgerweide: Die Menschen tanzen auf den Tischen

Viel Betrieb herrscht auch an den Spielständen. So zum Beispiel bei einem Stand mit dem Klassiker Dosenwerfen oder auch bei den Greifautomaten. Auch Susanne Keuneke vom Bremer Verband der Schausteller und Marktkaufleute bestätigt es, die Spiele laufen gut. Sie sieht einen großen Nachholbedarf bei den Kindern. Auch am Abend ist viel Betrieb an den Spielständen. Das Publikum ist da schon etwas älter – und die Zahl der Besucher beachtlich.

Viel los ist am Sonnabendabend auch in den Schankbetrieben. Vor „Wolters Bayernfesthalle“ hat sich eine lange Schlange gebildet. Einlassstopp, wie schon am Freitag. Man wartet geduldig. Drinnen: eine echte Sause. Die Menschen tanzen auf den Tischen. Auch Männer in Lederhosen sind gekommen. Die Band „Die Bande“ legt sich ins Zeug. Etwas später: DJ Toddy. Viele junge Menschen sind da. Merle (20) aus Bremen sagt: „Es ist sehr gut!“

Erstmals auf dem Bremer Freimarkt: „Awareness-Teams“

Erstmals sind „Awareness-Teams“ auf dem Bremer Freimarkt als Ansprechpartner unterwegs. Gestellt werden sie von der Sicherheitsfirma „L’Unità Security“ aus Achim. Sie kümmern sich um die Betreuung der Betroffenen, wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt – und auch bei Vorfällen sexueller Diskriminierung sowie bei sonstigen Formen der Diskriminierung. Auch helfen sie auch bei Problemen im Zusammenhang mit zuviel Alkoholkonsum. Die Zweier-Teams sind an ihren lilafarbenen Westen auf der Bürgerweide gut zu erkennen.

Acht bis zehn Personen sind im Einsatz, so der Geschäftsführer von „L’Unità Security“, Kai Villbrandt. Sie sind über Funk miteinander verbunden. Durch divers gestaltete Teams sollen Kontaktängste abgebaut werden, heißt es. Während des Gesprächs im Container des „Awareness“-Diensts kommt eine Anfrage per Funk. Eine orientierungslos wirkende Person sucht ihre Tasche und ihre Begleitung. Mitarbeiter ziehen los. Bald ist das Problem gelöst. Villbrandt versucht, Personen mit guter Vorbildung zu gewinnen, die zum Beispiel Sozialpädagogik, Lehramt oder auch Psychologie studieren. Die Kräfte werden noch weiter geschult, damit es im Einsatz klappt. Die Teams müssen einschätzen, wie schlimm die jeweilige Situation ist – und auch, ob der auslösende Faktor noch in der Nähe ist.

Am Freitag hatten die „Awareness-Teams“ mit zwei bis drei Vorfällen von sexueller Belästigung oder auch Diskriminierung zu tun. „Der Sonnabend war ähnlich wie der Freitag, vielleicht mit etwas mehr Vorfällen, was auch daran liegen kann, dass wir besser eingespielt sind und besser sehen, worauf wir achten müssen“, sagt Villbrandt. Eigentlich seien beide Tage ruhig gewesen – mit weniger Vorfällen als erwartet, so Villbrandt weiter. „L’Unità Security“, seit 2019 in diesem Bereich aktiv, stellte unter anderem bereits die „Awareness-Teams“ für die „Breminale“ und ist am Wochenende auch mit Teams im Bremer Viertel unterwegs.

Der 987. Bremer Freimarkt dauert bis einschließlich Sonntag, 30. Oktober. Auf der Bürgerweide geht‘s sonntags bis donnerstags in der Zeit von 13 bis 23 Uhr rund – freitags und sonnabends dann von 13 bis 24 Uhr.