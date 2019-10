Ist der Freimarkt am Reformationstag geöffnet?

Auch am Reformationstag ist der Freimarkt in Bremen geöffnet

In neun Bundesländern ist der Reformationstag ein Feiertag. Für viele Familien genau der richtige Tag, um gemeinsam etwas zu unternehmen - beispielsweise den Freimarkt in Bremen zu besuchen.

Ganz gemütlich über den Freimarkt in Bremen bummeln - Bratwurst, Fischbrötchen und Schmalzkuchen genießen - vielleicht noch eine Fahrt im Aeronauten, dem höchsten transportablen Kettenflieger - all das geht auch am Reformationstag. Von 13 bis 23 Uhr öffnen die Buden und Fahrgeschäfte auf der Bürgerweide.

Auf dem Freimarkt in Bremen werden insgesamt wieder mehr als vier Millionen Besucher auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern erwartet.

Was ist der Reformationstag?

Der Reformationstag ist ein religiöser Feiertag und in der evangelischen Kirche von Bedeutung. Protestanten in aller Welt feiern an diesem Tag den Beginn der Reformation der Kirche durch Martin Luther (1483 -1546).

In diesen Bundesländern ist der Reformationstag ein Feiertag: Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg.

Wann ist der Reformationstag 2019?

Der Reformationstag ist am 31. Oktober. Martin Luther soll seine 95 Thesen am Tag vor Allerheiligen 1517 in lateinischer Sprache an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg genagelt haben, also am 31. Oktober 1517.

Wann ist der Freimarkt in Bremen geöffnet?

Sonntags bis donnerstags: 13 bis 23 Uhr

Freitags und samstags: 13 bis 24 Uhr

Mittwoch, 30. Oktober: 13 bis 24 Uhr

Donnerstag, 31. Oktober: 13 bis 23 Uhr

Freimarkt bei Nacht in der Halle 7 - montags bis samstags: ab 21 Uhr (außer am Dienstag)

„Kleiner Freimarkt“ und Marktdörflein in der Innenstadt - montags bis samstags: 10 bis 21 Uhr, sonntags: 11 bis 21 Uhr

Das Freimarkt-Ticket bietet bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf viele Fahrgeschäfte. Das Ticket gibt es in drei Varianten: für Kinder (23 Euro), Familien (26 Euro) und Überflieger (28 Euro). Erhältlich sind die Tickets an den Tourist-Information der Bremer Touristik Zentrale in der Böttcherstraße und am Infostand direkt an der Bürgerweide.

Anfahrt und Parken zum Freimarkt in Bremen

Der Freimarkt findet im Herzen Bremens statt: auf der Bürgerweide zwischen Hauptbahnhof und ÖVB-Arena /Messegelände. Den „kleinen Freimarkt“ finden Sie auf dem Marktplatz zwischen Roland, Rathaus und Dom.

Was ist nicht erlaubt auf dem Freimarkt?

Auf dem Freimarkt sind Waffen, Glasflaschen, Fahrräder und Hunde nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro. Verboten ist auch das Tragen von Kleidung, die mit Abzeichen und Emblemen von Motorradgruppierungen versehen ist. Und für alle Hobby-Flieger: Bitte lassen Sie Ihre Drohnen, Modellflugzeuge und Co zu Hause. Das "Fliegen-Lassen" im Bereich des Veranstaltungsgeländes wird streng geahndet.

Alle Informationen zum Freimarkt in Bremen gibt es auf freimarktlife.de