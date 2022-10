Festzelte auf dem Bremer Freimarkt: Pure Partystimmung

Von: Martin Kowalewski

Mächtig Stimmung in der Bayernfesthalle: Hinten auf der Bühne heizt DJ Toddy die Stimmung an.

Der Bremer Freimarkt und seine Festzelte: Wir waren da.

Bremen – Der Bremer Freimarkt mit seinen Fahrgeschäften und Buden ist ein Rummel für die ganze Familie. In den Festzelten hingegen regiert Partystimmung. Hier geht‘s hoch her, Corona ist dabei kein Thema. Masken? Fehlanzeige, die passen nicht so recht zum Feiern. Wir haben uns in den vier großen Festzelten umgesehen. Der kleine Streifzug in den Abendstunden an den Wochenenden zeigt: Es herrscht Hochbetrieb.

Die Festzelte haben alle ihre Besonderheiten, aber überall wird mit Musik Stimmung gemacht. Dabei fehlen Bands und DJs nicht. Am Sonnabend nach dem Freimarkts-umzug mit 200 000 Zuschauern an der Strecke ist es im „Riverboat“ schon am frühen Nachmittag so voll, wie sonst um 18 Uhr, erzählt Geschäftsführer Jörg Ahrend, Schausteller aus Steimbke (Landkreis Nienburg). Es gibt bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen, das schätzen Familien.

Riverboat: Volles Haus, heitere Stimmung

Gegen 19 Uhr: Die Stimmung im „Riverboat“ steigt. Das Partyzelt richtet sich vornehmlich an Besucher über 30. „Die trinken ein gepflegtes Bier und tanzen nicht auf den Tischen.“ Ein Blick in den Saal zeigt: Das kommt hin. Volles Haus, heitere Stimmung, gepflegte Gemütlichkeit. Es wird vor der Bühne getanzt. Erst zu Musik aus der Konserve. Als die Band „Biba und die Butzemänner“ aus Weimar auftritt, wird es voll vor der Bühne, die Besucher tanzen ausgelassen. Die Band sorgt für einen rockigen Sound, der in die Beine geht. So erklingen etwa „Was für eine geile Zeit“ und „Chöre“.

Hansezelt: Tanzen und mitsingen

Richtig voll ist es auch im Hansezelt. Die Stände und die Bühne leuchten in der dunkleren Halle. Auf den Dächern einiger Stände stehen Boote. Auch im hinteren Bereich der Halle, wo es weniger eng wird, tanzen Besucher. Vereinzelt tanzt das Partyvolk auf den Bänken. Besonders voll ist es vor der Bühne, DJ Björn ist ist seinem Element. Beats zum Tanzen wummern durch die große Halle. Der DJ animiert zum Mitsingen und spielt „Tiamo“, wobei er die Silbe „Ti“ singt und das feiernde Publikum den Rest des Wortes, also „amo“, beisteuert. Bei „Griechischer Wein“ singt das Publikum den Refrain mit und erreicht eine beachtliche Lautstärke.

Wenn es voll ist, sind um die 2 000 Menschen in der Halle, sagt Geschäftsführer Klaus Renoldi. An diesem Tag kommt es zu Einlassstopps, durchaus nicht ungewöhnlich. Die „Free Steps“ nehmen die lockere Stimmung auf, zunächst mit einem „Pur“-Medley. Die Besucher singen kräftig mit.

Almhütte: Voll ist‘s

Voll ist es auch in der „Almhütte“. Die Partygäste tanzen, auch auf Bänken und durchaus mit dem Bier in der Hand. Viele Paare tummeln sich vor der drehenden Bühne, auf der sich DJ Luigi ins Zeug legt und in alle Richtungen für gute Stimmung sorgt. Der DJ lässt durchaus auch mal einen Besucher ins Mikro singen.

Es sind zahlreiche Menschen in bayerisch anmutender Kleidung da. Eine ausgelassene Stimmung in rustikalem Ambiente. Stimmungsvoll ist auch der Blick nach oben an die Wände. Dort sind Figuren zu sehen, Pferde ziehen eine Kutsche, ein Wandersmann ist mit Stock auf Tour. Eben Almhütten-Feeling. Ein Ort zum Feiern, der mit seiner speziellen Atmosphäre Freimarkt-Besucher anlockt.

DJ Björn bringt die Besucher im Hansezelt auf dem Bremer Freimarkt in Fahrt. © Kowalewski

Mächtig Stimmung in der Bayernfesthalle

Schließlich der Blick in „Wolters Bayernfesthalle“. 2 800 Besucher passen in das geräumige Zelt. Sie sorgen für mächtig Stimmung. Und ja, hier wird wirklich ausgiebig auf den Bänken getanzt. Ein Blick von oben zeigt eine fröhlich bewegte Menschenmenge im Saal. Gerade sorgt DJ Toddy für Stimmung. „Samba de Janeiro“, später „Cotton Eye Joe“. Ein bunt gemischtes Publikum ist da, und natürlich ist viel Bayern-Kleidung zu sehen.

Der Streifzug durch die Festzelte zeigt: Die Stimmung ist top. Es ist überall voll, die Menschen feiern ausgelassen wie vor Beginn der Corona-Pandemie, genießen die Stunden ohne Probleme, der Alkohol fließt.

Der 987. Bremer Freimarkt dauert bis einschließlich Sonntag, 30. Oktober. Auf der Bürgerweide geht‘s sonntags bis donnerstags in der Zeit von 13 bis 23 Uhr rund – freitags und sonnabends dann von 13 bis 24 Uhr.