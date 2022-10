Freimarkt Bremen: „Ohne Einschränkungen“ und mit viel Sinn für Familien

Von: Thomas Kuzaj

Links steht schon „Fuzzys Lachsaloon“ auf der Bürgerweide, ein Laufgeschäft im Wildwest-Stil mit einem Hindernisparcours auf fünf Etagen – kippende Rolltreppen inbegriffen. Rechts wird die „Bauernkate“ (ohne kippende Rolltreppen) auf Hochglanz poliert. © Kuzaj

Bremen – Die Infektionszahlen steigen wieder, doch auf der Bürgerweide gilt: Freimarkt wird fast wie früher gefeiert. „Ohne coronabedingte Einschränkungen“, so Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Der Freimarkt sei „eine Outdoorveranstaltung“, da sei die Infektionsgefahr geringer. Der 987. Bremer Freimarkt, er beginnt am Freitag, 14. Oktober. 301 Schaustellerbetriebe sind dabei, 914 hatten sich um einen Platz beworben.

Verwaltung, Politik und Schausteller sehen den Trubel mit seinen 17 Kinderkarussells, 27 Spielgeschäften und 126 Imbissbetrieben als Familienfest – und betonen das ausdrücklich. Zielgruppe seien die Familien, so Senatorin Vogt. „Anders als bei den großen Ballermann-Festen im Süden der Republik.“ Und für alle, die es noch immer nicht verstanden haben: „Das Oktoberfest ist – ehrlich gesagt – Ballermann, es lebt von Großzelten.“ Bremen hat nur vier Großzelte zugelassen. Ballermann auf der Bürgerweide? Das soll es nicht geben.

Wie teuer wird das Freimarktsvergnügen?

Hohe Energiekosten, steigende Preise für Rohstoffe wie Pflanzenfett und Mehl, dazu Personalnot – die Schausteller haben ganz schön zu kämpfen, wie Rudi Robrahn vom Bremer Schaustellerverband berichtet. Die Preise stabil halten? Kaum möglich. Aber Anhebungen, so das Ziel, sollen maßvoll ausfallen. „Wir müssen so kalkulieren, dass wir noch volkstümlich bleiben können“, sagt Robrahn.

Familien soll der Freimarkt anziehen – Schausteller und Verwaltung sehen ihn als Familienfest. © Kuzaj

Bei Fahrgeschäften reichen die Preise für Erwachsenentickets in der Regel von drei Euro bis sieben Euro; in den Kinderfahrgeschäften geht‘s bei zwei Euro los. Ein halber Liter Bier kostet 5,40 Euro bis sechs Euro (2019; vor Corona: vier Euro bis 5,50 Euro). Einen Liter Bier gibt‘s ab 11,80 Euro (2019: 8,50 Euro bis 10,70 Euro).

Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Bei Großveranstaltungen und Volksfesten im Süden ist es zu sexuellen Belästigungen und sexuellen Übergriffen gekommen. Und Bremen? „Wir wollen vorbeugen“, sagt Senatorin Vogt. „Die Polizei geht fortlaufend auf Streife, die Sicherheitsdienste sind für das Thema noch einmal sensibilisiert worden. Neu sind speziell geschulte „Awareness-Teams“, an die sich alle wenden können, die belästigt oder bedroht worden sind. Zudem sei es bei jedem Geschäft möglich, um Hilfe zu bitten, sagt Susanne Keuneke vom Bremer Verband der Schausteller und Marktkaufleute. Alle Schausteller seien über eine What‘s-App-Gruppe vernetzt, auf diesem Weg lasse sich im Falle eines Falles sehr schnell reagieren.

Auch die Freimarktswache auf der Bürgerweide ist dieses Jahr wieder besetzt, so Polizeisprecherin Franka Haedke – „als Anlaufstelle und zur Anzeigenerstattung zu den Marktöffnungszeiten“. Der Freimarkt bekommt dieses Mal fünf Ein- und Ausgänge; Waffen und Hunde, Fahrräder und Glasflaschen sind verboten. „Bei Zuwiderhandlungen droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro.“

Welche Geschäfte sind dieses Jahr dabei?

Die Zeit superteurer Neuheiten ist erst einmal vorbei. Stattdessen gibt‘s eine Mischung aus Volksfest-Klassikern und neueren Attraktionen. Aus 72 Metern Höhe darf, wer mag, vom „City Skyliner“ aus über den Freimarkt, Bremen und vielleicht gar das Umland blicken. Der Freifallturm „Hangover“ erlaubt ebenfalls eine gute Aussicht, wenn man denn dazu kommt – mit Tempo 90 düst die Gondel in die Tiefe. Die Geisterbahn „Haunted Mansion“ lockt mit mehr als 20 animierten Figuren. Zu den Klassikern zählen beispielsweise „Happy Sailor“, „Break Dancer“ und „Looping the Loop“.

Freimarkt Bremen: Die Öffnungszeiten und Termine

Der 987. Bremer Freimarkt beginnt am Freitag, 14. Oktober, und dauert dann bis einschließlich Sonntag, 30. Oktober. Offiziell eröffnet wird der Kleine Freimarkt auf dem Marktplatz am Freitag um 16 Uhr, die große Sause auf der Bürgerweide um 18.30 Uhr. Für 21.45 Uhr ist am Freitag ein Feuerwerk über dem Freimarkt geplant. Die Buden, Karussells und Zelte auf der Bürgerweide öffnen sonntags bis donnerstags in der Zeit von 13 bis 23 Uhr sowie freitags und sonnabends von 13 bis 24 Uhr. Am Eröffnungstag geht‘s ab 16 Uhr rund. Der Kleine Freimarkt in der Innenstadt öffnet täglich von 10 bis 21 Uhr; sonntags von 11 bis 21 Uhr.

Ein Gerippe vor dem Schütting: Aufbauarbeiten für den Kleinen Freimarkt auf dem Bremer Marktplatz. © Kuzaj

In diesem Jahr wird es wieder einen Freimarktsumzug geben. Am Sonnabend, 22. Oktober, setzt er sich um 10 Uhr in der Bremer Neustadt in Bewegung. Endlich wieder – „nach zwei traurigen Jahren“, so Schaustellervertreterin Keuneke. Freimarktsbotschafter Ailton führt den Umzug an; wie es heißt, werden Bälle in die Menge fliegen. 102 Fußgruppen und Festwagen bilden den zwei Kilometer langen Zug – etwas weniger als früher, „aber hochqualitativ“, so Keuneke. Insgesamt seien 3.000 Teilnehmer dabei. Eine Jury (Vorsitzender: Präsident Imhoff) zeichnet die kreativsten Gruppen anschließend im Bayernzelt aus.

Dompastorin Ingrid Witte lädt am Donnerstag, 27. Oktober, zum Mitternachtsgottesdienst. Er beginnt bereits um 23.30 Uhr im „Riverboat“ auf der Bürgerweide, eine halbe Stunde nach Marktschluss also. Möglicherweise ist auch ein Gospelchor dabei. Die Andacht steht nicht allein Schaustellern offen, sondern allen Menschen, die gerne dabeisein möchten.