Freimarkt Bremen: Nervenkitzel und Klassiker

Von: Martin Kowalewski

Auf geht"s auf dem Bremer Freimarkt: Geschäftsführer Thorsten Wenzel-Oberbeckmann hat in einer Gondel des 80 Meter hohen „Jules-Verne-Towers“ Platz genommen. Das Kettenkarussell führt die Fahrgäste in die Höhe. © Kowalewski

Seit dem Nachmittag geht es rund auf der Bremer Bürgerweide, denn: „Ischa Freimaak!“ Bis zum 30. Oktober dauert der Freimarkt. Rund 300 Schausteller sind bei.

Bremen – Eine ziemlich wilde Streckenform, rasante, kurze Richtungswechsel – das sind ihre Markenzeichen, erklärt Schausteller Max Eberhard Senior (73). „Das ist wie eine Maus.“ Die beschriebene Achterbahn steht auf dem 987. Bremer Freimarkt, der am Freitag begonnen hat. Er bietet Fahrgeschäfte, Buden mit Leckereien und Möglichkeiten zum Spielen.

Freimarkt Bremen: Klassiker „Wilde Maus“

Fast alle werden ahnen, worum es beim eingangs erwähnten Fahrgeschäft geht: den Klassiker „Wilde Maus“. Die Original „Wilde Maus“ von Max Eberhard Senior und seinem Sohn ist eine alte Bekannte auf der Bürgerweide. Die Streckenführung entspricht genau der ursprünglichen „Wilden Maus“, die allerdings noch aus Holz war, wie der 73-Jährige erklärt. Die 1994 fertiggestellte Stahlbahn wird zudem von Vier-Personen-Gondeln befahren, nicht wie früher von Gondeln für zwei Personen. Aber der Fahrtablauf ist sonst der gleiche wie vor 70 Jahren, so Eberhard Senior. 380 Meter ist die Bahn lang und bis zu 60 km/h schnell. Eberhard Senior und sein Sohn betreiben die Bahn seit drei Jahren. Ein echtes Familienfahrgeschäft, Oma und Opa fahren auch mit, erzählt der Schausteller. „Manche haben sich in der ,Wilden Maus‘ kennengelernt.“

Freimarkt Bremen: Mit „Jules Verne“ in die Höhe

Fast 70 Meter hoch empor geht es mit den Gondeln des „Jules-Verne-Towers“, fertiggestellt im Jahr 2017: eine Kettenkarussellfahrt in durchaus besonderer Höhe. Der Turm bringt es sogar auf 80 Meter, so Geschäftsführer des Karussells, Thorsten Wenzel-Oberbeckmann. Die 16 Gondeln mit 32 Sitzen erreichen bis zu 64 km/h und umrunden den Turm dann zehnmal in der Minute. „Es ist eine angenehme Fahrt“, sagt der 51-Jährige. Und: „Das Wetter muss passen.“

Mitfahren dürfen Menschen mit einer Körpergröße von 1,20 Metern, ab sechs Jahren in Begleitung, ab acht Jahren auch alleine. Nach oben gibt es keine Grenze, erzählt Wenzel-Oberbeckmann. Der älteste Fahrgast soll eine 96-Jährige gewesen sein. Der Turm ist auch ein Blickfang, ebenso die Gestaltung des Bodens. Jules Verne ist das Oberthema. An den Wänden sind unter anderem Luftschiffe zu sehen, Autos und Lokomotiven im Stil von lange vergangenen Zeiten, teilweise sehr eigenwillig und kreativ gestaltet. Die Motive sind handgemalt und wirken sehr räumlich. Stehenbleiben und gucken lohnt sich!

Auch der Spielbetrieb „Wild West – The Pusher“ fällt ins Auge. Er ist bunt und strahlt viel Kirmes-Feeling aus. Münzschieber-Automaten warten auf Spielbegeisterte. Georg-Erich Löwenthal aus Aalen bei Stuttgart ist mit dem Geschicklichkeitsspiel zum ersten Mal auf dem Bremer Freimarkt. So geht es: Mit den gekauften Spielmünzen geht es an die Automaten. In denen liegen bereits viele Münzen und auch Spielchips, die unterschiedlich viele Punkte bei den Gewinnen bringen. Die erworbenen Münzen können an einem Spielbereich durch sechs verschiedene Schlitze geworfen werden. Sie landen dann auf einer Platte, die sich kontinuierlich vor und zurück bewegt. Durch die Bewegung werden die Münzen in den vorderen Bereich der Platte gebracht und fallen, wenn es voll wird, runter. So werden Münzen und Chips im Bereich davor weiter nach vorne geschoben und fallen durch einen großen Spalt heraus zum Spieler. Der kann also Punktechips und auch Spielmünzen ergattern. Mit letzteren kann das Spiel dann weitergehen. Zu gewinnen sind unterschiedliche Preise, sogar ein elektrischer Ofen und auch große Puppen in Gestalt etwa von Chewbacca und Darth Vader aus „Star Wars“. Übrigens, im Automaten liegen auch Lollis, eine Idee seiner fünfjährigen Tochter, erzählt der Schausteller.

Der Bremer Freimarkt mit seinen 23 Fahrgeschäften, 21 Ausschankbetrieben und fünf Geister-, Achter- und Schienenbahnen auf der Bürgerweide läuft bis zum 30. Oktober – ohne Corona-Einschränkungen. Er öffnet freitags und sonnabends von 13 bis 24 Uhr, sonntags bis donnerstags von 13 bis 23 Uhr.