Bremer Freimarkt: Entspannte Stimmung, aber mehr Gewaltdelikte

Von: Martin Kowalewski, Elisabeth Gnuschke

Auf dem Balkon der Bayernfesthalle steht der Inhaber und Geschäftsführer Jan-Patrick-Wolters. Hinter ihm erstrahlt die Kulisse des Bremer Freimarkts. © Kowalewski

Der Bremer Freimarkt ist vorbei, die Schausteller sind zufrieden. Die Polizei hatte reichlich zu tun, es gab mehr Körperverletzungen.

Bremen – Ausgelassene Stimmung, meist sommerliche Temperaturen, bestes Freimarktswetter: Nach 17 Tagen ist der Rummel am Sonntagabend mit mehr als einer Million Besuchern zu Ende gegangen. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, trotz „grundsätzlich entspannter Stimmung“, denn die Zahl der Gewaltdelikte ist deutlich gestiegen.

Freimarkt: Mehr als eine Million Besucher

Auch wenn zu den mehr als vier Millionen Besuchern vor Corona eine riesige Lücke klafft, so waren die Schausteller zufrieden mit dem Freimarkt. Während die Besucherzahl früher aus der Luft geschätzt wurde, ist jetzt ein Zählsystem im Einsatz. Und das erfasste 1,086 Millionen Besucher, teilte das Wirtschaftsressort am Reformationstag mit. Die Verantwortlichen werden sich sicher nochmal anschauen, wie es zu dem großen Unterschied zwischen den Zahlen kommt.

Bremer Freimarkt: Schausteller sind zufrieden

Susanne Keuneke, vom Bremer Verband der Schausteller und Marktkaufleute, ist jedenfalls zufrieden, obwohl es eine leichte Konsumzurückhaltung gegeben habe. Der Wunsch der Menschen, zu feiern und rauszugehen, sei spürbar gewesen, sagt sie. „Man hat gemerkt, dass die Leute Abwechslung haben wollten in diesen schwierigen Zeiten“, sagt auch Rudi Robrahn vom Bremer Schaustellerverband. Am Sonntag vor dem Feiertag war"s bei herrlichem Wetter nochmal richtig voll, wie sonst am Sonnabend, so Robrahn. Und der Umsatz, mehr oder weniger als früher? Da hat er je nach Branche und Betrieb Unterschiedliches gehört, aber große Einbrüche seien ihm nicht bekannt. Vor allem seien das gute Wetter und die Ferien von Vorteil gewesen.

„Ausnahmezustand“ am Wochenende

Jörg Ahrend, Geschäftsführer des Zeltes „Riverboat“, spricht von einem harmonischen Freimarkt und sehr guten Besucherwerten, auch an den Nachbarständen. „Wir sind nicht nur zufrieden, sondern sehr zufrieden“, betont er. In der Woche habe es etwas Zurückhaltung wegen Corona gegeben. Firmen hätten Reservierungen zurückgezogen. Am Wochenende sei aber „Ausnahmezustand“ gewesen, also richtig voll. Eine starke Konsumzurückhaltung sieht er nicht. Jan Patrick Wolters, Inhaber und Geschäftsführer von Wolters Bayernfesthalle, sagt: „Das ist sehr gut gelaufen.“ Es sei sogar noch etwas besser gewesen als 2019.

Ein relativ ruhiger Freimarkt war es aus Sicht von Kai Villbrandt, Geschäftsführer der Firma L’Unita Security in Achim, die mit Awareness-Teams auf dem Markt unterwegs war. Bei Fällen von sexuellen Übergriffen und anderen Notsituationen konnten die Teams angesprochen. Durchschnittlich habe es etwa drei bis sechs sexuelle Übergriffe und Belästigungen am Tag gegeben, befürchtet habe man mehr. Die Kripo ermittelt in vier Fällen. Viel zu tun hatten die Teams mit stark alkoholisierten Menschen, hieß es.

Polizei: 62 Gewaltdelikte auf dem Freimarkt

Für die Polizei war der Freimarkt arbeitsreich, besonders an den Wochenenden, berichtete Sprecherin Franka Haedke am Montag. Deutlich gestiegen seien im Vergleich zu 2021 die Gewaltdelikte, 62 zählte die Polizei. Haedke führt das darauf zurück, dass es diesmal in den Ausschankbetrieben keine Corona-Einschränkungen gab. Die häufigsten Auseinandersetzungen notierte die Polizei bei den Großzelten. Auch mehr Diebstähle gab es, 92 wurden angezeigt, so die Sprecherin. Vor allem in den Festzelten wurden Handtaschen und Geldbörsen gestohlen. Ferner beschlagnahmte die Polizei auf dem Markt diverse Betäubungsmittel und Waffen. An einem Autoscooter-Geschäft störte eine Jugendgruppe, der Sicherheitsdienst wurde verstärkt. Die Polizei ahndete 343 Ordnungswidrigkeiten, 163 Verkehrsverstöße rund um die Bürgerweide und ließ 411 Autos abschleppen.