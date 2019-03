Die „Königsalm“ feiert 2019 auf dem Bremer Freimarkt Premiere

Sie kommt im Herbst zum Freimarkt, feiert da sogar Premiere: die „Königsalm“ der Bremer Schaustellerin Nina Renoldi. Das hat am Donnerstag Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftsressorts, bestätigt.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Damit wird der Rummel mit drei großen Festzelten bestückt. Denn auch das Bayernzelt von Jan Patrick Wolters wird in nahezu der Größe wie 2017 auf dem alten Platz aufgebaut, das Hansezelt (ebenfalls Familie Renoldi) bleibt erhalten. Die Marktverwaltung im Ressort hat ganz schön getüftelt, um die Vorgabe von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) umzusetzen. Der wollte nicht wieder so einen Streit haben wie 2018. Der Streit, so Cordßen, sei für alle Beteiligten „extrem belastend“ und auch für das Volksfest nicht gerade von Vorteil gewesen. Letztlich fiel das Bayernzelt kleiner aus, die „Königsalm“ durfte nicht aufgebaut werden.

+ Das Bayernzelt musste abspecken. Foto: Kuzaj

Blick nach vorn: Alle drei großen Festhallen mit einer Fläche von etwa 40 Metern mal 40 Metern hätten ihre Zielgruppe und damit ihre Berechtigung.Die „Königsalm“ stelle eine „Superattraktion“ für den Freimarkt dar, feiere hier sogar ihre Premiere (18. Oktober bis 3. November). Nicht mehr aufgebaut wird Renoldis „Almhütte“. Insgesamt bleibt die Gastronomiefläche laut Cordßen bei etwa 6.000 Quadratmetern. Die Schaustellerverbände seien zufrieden mit der jetzigen Lösung.

Etwa sieben Millionen Euro hat die „Königsalm“ gekostet. Sie ist zweistöckig, mit vielen Holzschnitzereien verziert, 120 Kuhglocken dienen als Lampen. „Handfest, aber trotzdem schick“, sagt Renoldi. Aufgebaut wird die neue Attraktion nahe dem Hauptbahnhof.