Freiheit, Vielfalt, Leidenschaft

Bremen – Alle Jahre wieder fliegen die Hüte auf dem Campus der privaten Jacobs-Universität in Grohn. Und ebenjener Hüte-Wurf ist der traditionelle Abschluss einer jeden Graduationsfeier. Diesmal nahmen mehr als 400 Absolventen aus 72 Nationen ihre Urkunden von Professor Dr. Michael Hülsmann, dem Präsidenten der internationalen Universität, entgegen – in einer bewegenden Zeremonie mit Gästen aus aller Welt.

Hülsmann wählte für seine Rede das Thema Freiheit. Mit ihr sei es wie mit vielen anderen Dingen: Sie werde oft erst wertgeschätzt, wenn sie drohe, verloren zu gehen. „Die Freiheit ist unter zunehmendem Druck, in vielfacher Hinsicht“, sagte Hülsmann. „Wir sind alle gefragt, der Erosion der Freiheit entgegenzuwirken.“

Abschließend zitierte er den ehemaligen Präsidenten der Tschechoslowakei und Menschenrechtler Václav Havel mit den Worten: „Die Freiheit ist wie das Meer: Die einzelnen Wellen können nicht viel bewirken, aber die Kraft der Brandung ist unwiderstehlich.“

Hauptrednerin der zweistündigen Veranstaltung, auf der jeder Absolvent einzeln auf die Bühne gebeten wurde, um sein Abschlusszeugnis entgegenzunehmen, war die Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich. Die Wissenschaftlerin, die als erste deutsche Frau ins All fliegen will, verknüpfte ihre Lebensgeschichte als dreifache Mutter und Tochter eines Astronauten mit Tipps an die Studenten. So legte sie ihnen die Fähigkeit zur Selbstreflexion nahe. „Was treibt mich an? Wofür brenne ich? Sich damit immer wieder auseinanderzusetzen, ist sehr wertvoll im Leben.“ Beeindruckt zeigte sie sich von der Vielfalt auf dem Campus: „Diese Diversität ist eine Seltenheit.“

Diversität als eine Bereicherung und nicht als Bedrohung zu sehen, sei wichtiger denn je, ergänzte Sandro Giuliani, Geschäftsführer der Jacobs-Foundation. Die Graduation sei ein Tag, der ihn stolz mache, zeige sie doch, dass die Unterstützung auf fruchtbaren Boden gefallen sei. „Sie zeigen, dass es möglich ist, eine Gemeinschaft ohne Grenzen aufzubauen und sie mit Leben, Leidenschaft und Zweck zu füllen“, sagte er an die Absolventen gewandt. „Versprechen Sie mir, dass Sie die Werte, die Sie hier gelebt haben, auch in Zukunft hochhalten werden.“ je