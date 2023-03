Bremer Osterwiese: „Freies Fluggefühl“ und 180 Geschäfte

Von: Jörg Esser

36 vollverglaste Gondeln: Das Riesenrad „Movie Star II“ dreht bereits Proberunden. © Esser

Am Freitag beginnt die Bremer Osterwiese. Bis zum 16. April erwartet die Besucher täglich außer Karfreitag ein Rummel mit 180 Buden, Karussells und Schienenbahnen.

Bremen – Das Riesenrad dreht erste Proberunden, Plüschteddys und Plüschhasen sind in den Gewinnregalen der Losbuden platziert, die Fahrspuren der Achterbahnen sind montiert – die Bremer Osterwiese macht sich startklar. Am Freitag, 31. März, beginnt das „familienfreundliche Frühlings-Volksfest“ auf der Bürgerweide. Es dauert bis Sonntag, 16. April, und öffnet täglich in der Zeit von 14 bis 23 Uhr. Nur am Karfreitag, 7. April, bleibt die Osterwiese geschlossen.

458 Schausteller haben sich für einen Platz auf dem Festgelände beworben, 180 Geschäfte sind zugelassen worden. „Das ist ein guter Mix“, sagt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Sie wird die Osterwiese am Freitag um 17 Uhr in der Bayernfesthalle offiziell eröffnen. Gegen 21.45 Uhr wird dann ein großes Höhenfeuerwerk entzündet.

„Guter Mix“: Klassiker und Neuheiten

Mit dabei auf dem Rummel sind unter anderem 19 Fahr- und Laufgeschäfte, zwölf Kinderkarussells, 18 Spielgeschäfte, sechs Schießbuden, zehn Ausschank- und 74 Imbissbetriebe, sagt Marita Wessel-Niepel, die Abteilungsleiterin Gewerbe- und Marktangelegenheiten im Wirtschaftsressort. Neu auf der Osterwiese ist ihren Angaben zufolge unter anderem das Rundfahrgeschäft „Escape“ mit 30 Einzelsitzen mit Schoßbügeln, Gondeln, Gondelkreuzen und einem „freien Fluggefühl“. Weitere Neuheiten sind die Drehscheibe „High Impress“, die als „schnellste Bratpfanne der Welt“ angepriesen wird, der actionreiche Hindernisparcours „Chaos Airport“, das Kinderkarussell „Brunos freche Farm“ und der mit einer Flughöhe von 27 Metern zu den größten seiner Spezies zählende fliegende Teppich „1001 Nacht“. Weitere Fahrgeschäfte sind das Riesenrad „Movie Star II“ mit seinen 36 vollverglasten Gondeln, die Geisterbahn „Scary House“, der Autoscooter „Top In“, die Klassiker „Octopussy“, „Commander“ und „Happy Sailor“ sowie die Achterbahnen „Crazy Mouse“ und „Euro-Coaster“.

Gewinne, Gewinne, Gewinne: Die Plüschfiguren sind in den Regalen dieser Losbude platziert. © Esser

Das Vergnügen kostet. Doch: „Die Preise sind weitgehend stabil geblieben“, sagt Wessel-Niepel. Die Fahrpreise beginnen bei drei Euro in Kinderkarussells, fünf Euro in der Achterbahn und sechs Euro im Riesenrad. Für den halben Liter Bier vom Fass werden fünf bis sechs Euro fällig – Preise auf Stadionniveau also. „Auf der Osterwiese gibt es außerdem ein großes und tolles Angebot an vegetarischen, veganen, zuckerfreien und glutenfreien Speisen“, ergänzt Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute Bremen. Zusatzveranstaltungen gibt es reichlich. Dazu zählen laut Keuneke ein „Prinzessinnen-Tag“ am 4. April und ein „Comic-Helden-Tag“ am 13. April. An den Tagen stehen die Namenspatrone von 15 bis 18 Uhr für Fotoaufnahmen mit Volksfest-Besuchern zur Verfügung. Der Osterhase kommt am Gründonnerstag, 6. April, auf den Rummel und verteilt Schokolade an Kinder (15.30 bis 17.30 Uhr).

Falschparker werden konsequent abgeschleppt

Außerdem laden die Schausteller zur „politischen Rummel-Olympiade“. Die steigt am Montag, 3. April, ab 17.30 Uhr. Die Bürgerschaftsfraktionen von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP schicken jeweils fünf Politiker ins Rennen, heißt es. Schließlich ist ein „kulinarischer Rundgang“ (6. April, 14.30 bis 16.30 Uhr, buchbar auf www.osterwiese.com) im Angebot.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben auf dem Festgelände mit zivilen und uniformierten Einsatzkräften unterwegs. Private Sicherheitskräfte stehen an den Eingängen und kontrollieren auf dem Gelände. „Awareness-Teams“ sind im Einsatz. Auf der Bürgerweide gibt es nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten. Falschparker rund ums Festgelände werden „konsequent abgeschleppt“, teilt die Polizei mit.