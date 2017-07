Freie Fahrt am „Stern“ ab Dienstag

Etappenweise Umbauphase endet

+ © Reineking Am Dienstag wird der „Stern“ dem ASV zufolge wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Gestern waren Arbeiter mit letzten Pflaster- und Markierungsarbeiten beschäftigt. © Reineking

Bremen - Emsig gefegt wird am Freitagmittag am „Stern“ schon mal – ein gutes Zeichen. „Alles im Zeitplan“, bestätigt dann auch Brigitte Pieter, Leiterin des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr (ASV). Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das: Nach rund zweieinhalbmonatiger Umbauphase haben sie ab Dienstag, 18. Juli, endlich wieder freie Fahrt an Bremens vielgenutztem Kreisel.