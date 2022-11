„Bottle Market“ in Bremen: „Franzi“ und die „Ginflut“

Von: Jörg Esser

Die Szene wächst: Eric Koster (r.) aus ’s-Heerenberg in den Niederlanden etwa hat sich als Erster weltweit getorften Rum patentieren lassen. Er präsentiert sich auf dem „Bottle Market“ in Bremen. © M3B/Oliver Saul

Mehr als 120 Destillerien, Abfüller und Importeure präsentieren beim Spiritousen-Event „Bottle Market“ in Halle 6 auf der Bürgerweide Whisky, Rum, Gin und edle Brände.

Bremen – „Ein Bier vorweg?“ Holger zögert. „Klar, vorspülen ist wichtig, das schult die Geschmacksnerven“, sagt Jonny und trifft die Entscheidung für das bärtige Männerquartett. Das Vorspülen ist im Nu erledigt. Und jetzt steuern die Herren den „Bottle Market“ in Messehalle 6 auf der Bürgerweide an. Whisky testen. Oder Rum. Oder Gin. Oder mal dies und mal das.

Mehr als 120 Destillerien, unabhängige Abfüller und Importeure sind bei der achten Auflage der Messe dabei, die als „größtes Spirituosen-Event für Endverbraucher in Norddeutschland“ beworben wird. Es ist recht dunkel in der Halle. Soll ja auch Atmosphäre aufkommen. Pub-Atmosphäre. „Very british“ kommt der Whisky-Bereich daher. Besser gesagt: „Very scottish.“ Ein rauchiger Hauch von Highlands im flachen Bremen.

Die zahlenden Messebesucher haben ein Glas um den Hals hängen. Und kosten gegebenenfalls hier und da ein Schlückchen. Einige haben auch eine Flasche Wasser zum Nachspülen dabei. Gemach, gemach. Der Profi lässt sich informieren, bevor er für sein „Tasting“ zahlt. Reifegrad, Bouquet, Nachklang, Alkoholgehalt – all das ist wichtig für den Genießer. „Das Charmante am ,Bottle Market’ ist, dass sich hier jede Menge Gleichgesinnte treffen und unsere Gäste an den Ständen fachsimpeln, während sie edle Tropfen verkosten“, sagt Anja Rickmeier, Projektleiterin von der Bremer Messegesellschaft M3B. Da fällt einem doch der Spruch von Humphrey Bogart ein: „Man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky voraus sein.“

Elch-Whisky aus der Fränkischen Schweiz

Nun, denn! Whisky wird längst nicht nur in Schottland (und Whiskey nicht nur in Irland) gebrannt. Das fällt beim Gang durch die Halle auf – Elch-Whisky aus der Fränkischen Schweiz, Whisky aus dem Sauerland, aus Skandinavien. Und natürlich aus Japan, der führenden Whisky-Nation in Asien.

Rum aus Bayern gibt es auch. Und natürlich welchen aus Kuba und Puerto Rico. „Geschmackserlebnisse“ versprechen die Aussteller. Etwa 25 von ihnen sind auf der „GINsel“ versammelt und auf Wachholderschnaps spezialisiert. Ausgefallene Kreationen mit Algen und Krabben haben sie im Ausschank. „An der ,GINothek’ können Besucher zudem eigens zur Veranstaltung kreierte Cocktails probieren“, heißt es. „Nach mir die Ginflut“, steht auf einem Plakat.

An den großen Pflanzenkübeln stehen andere Botschaften: „Keine Eiswürfel und Getränkereste in die Töpfe schütten“, heißt es da. Wer macht das schon?

Franzbrötchenlikör aus Hamburg

Auch „Franzi“ aus Hamburg ist in Bremen. „Franzi“ ist ein „krümelfreies Franzbrötchen für alle Freunde des zimtig-süßen Plunders“. Ein glutenfreier „Franzbrötchenlikör“ mit 15 Umdrehungen.

Der „Bottle Market“ in Messehalle 6 hat am Freitag, 25. November, noch bis 21 Uhr, am Sonnabend, 26. November, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet im Online-Vorverkauf für Sonnabend 18 Euro, für Sonntag 15 Euro. An der Tageskasse sind die Tickets jeweils drei Euro teurer.