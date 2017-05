Aus Frankfurt in die Bürgerschaft

Porträt von H. H. Meier in Bremen zurück

+ Commerzbank-Vorstand Michael Mandel (l.) und Bürgerschaftspräsident Christian Weber enthüllen das Lasch-Porträt von Hermann Henrich („H. H.“) Meier im Haus der Bürgerschaft. - Foto: Parlament

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Bremer Kaufmann und Konsul Hermann Henrich („H. H.“) Meier (1809 bis 1898), mit Eduard Crüsemann (1826 bis 1869) Gründer des Norddeutschen Lloyd (NDL), ist so etwas wie eine bremische Legende. Schließlich hatte er ein Unternehmen von weltweitem Rang aufgebaut. Begraben ist er auf dem Friedhof Riensberg in Schwachhausen. Dennoch ist Meier jetzt nach Bremen zurückgekehrt – in Form eines Gemäldes nämlich.