„Sei kein Arschloch!“ - Frank Turner feiert im Aladin den Punkrock

Bremen - Von Marvin Köhnken. Frank Turner war zurück. Nach fast drei Jahren zog der britische Punkrocker in der Aladin Music Hall am Dienstag wieder alle Register - nachdem er bei seinem letzten Besuch in Bremen Anfang 2016 noch ins Pier 2 umgezogen war.

Punkt 21 Uhr betritt Turner die Bühne, obwohl seine Techniker schon einige Zeit vorher mit ihren Vorbereitungen fertig waren. Echter Punk geht eigentlich anders, doch der Brite ist mehr als das. Er bewegt sich irgendwo zwischen den Genres Rock und Pop, hartes Geschrammel fällt flach. Allzu viele Regeln wollte er während seines Auftritts aber dennoch nicht gelten lassen.

Der Punk steckt vor allem in Frank Turners Texten. Sein neues Album „Be More Kind“ ist vor dem Hintergrund des Trump-Wahlkampfes und der Wahl des Republikaners entstanden. Im Song „1933“ beispielsweise reibt Turner sich ungläubig die Augen und hofft, nicht erneut in eine Spirale der Gewalt zu geraten, wie sie Europa in den 30er-Jahren durchgemacht hat. Einen direkten Vergleich mit der Nazi-Zeit zieht Turner aber nicht, Kritik ruft seine öffentlich wiederentdeckte politische Haltung in bestimmten Kreisen dennoch hervor.

Gutes Beispiel: die Stadtmusikanten

Alles andere wäre in einer Zeit, in der es um einen stetigen Dialog gehen muss, aber auch nicht erstrebenswert. Sich zusammen zu schließen, miteinander über Meinungen zu reden oder Musik zu machen, das bringe die Menschen zusammen, so lautet die Devise Turners. Dass da auch fundamentale Unterschiede der Beteiligten keine Rolle spielen sollten, lässt sich herauslesen, als Turner die Bremer Stadtmusikanten als positives Beispiel für Verständigung beschreibt.

+ Textsicher und gut gelaunt - die Fans im Aladin. © Ulla Heyne

Im Aladin bildet „1933“ den Auftakt seines Auftritts und legt den Grundstein für ein ausgelassenes Konzert in bester Gesellschaft. Die Konzerthalle ist prall gefüllt, die Zuschauer kennen sowohl die neuen als auch die alten Songs des Briten und honorieren die Spielfreude Turners und seiner Band „The Sleeping Souls“ ausgiebig.

Zwischendurch entschuldigt sich Frank Turner dann doch, weil zu diesem Zeitpunkt nur Lieder der neuen Alben gespielt worden sind. Nur, um postwendend einige alte Klassiker wie „Photosynthesis“ und „Four Simple Words“ auszupacken und unter lauter Mithilfe seiner Fans zu intonieren.

„Stage Diving“ quer durch den Saal

Immer wieder nimmt Turner Bezug auf seine Auftritte in Bremen, die Stadt und Deutschland. Letztlich verzeihen es ihm seine Fans auch sofort, wenn einige Einschübe ein wenig gekünstelt wirken. Mehrfach geht Frank Turner mit seinen Zuschauern auf Tuchfühlung, bindet das Publikum ein und wagt während seiner Zugabe Stage Diving auf den Händen seiner Fans - quer durch die Music Hall und wenig später wieder zurück.

+ Frank Turner beim Stage Diving. © Köhnken

Die Rückkehr von Frank Turner ins Aladin gelingt, am ersten Tag nach Bekanntwerden der drohenden Aladin-Pleite tun die Rockfans das, was sie seit mehr als 40 Jahren mit dem früheren „Dröhn“ verbindet: sie feiern in guter Gesellschaft. Ganz im Sinne Frank Turner, dessen einzigen Regeln an diesem Abend perfekt umgesetzt werden: „Sei kein Arschloch!“ und „Feiert, tanzt und singt miteinander!“.