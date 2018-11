Frank Lenk veröffentlicht Buch über Bremer Galopprennbahn

Bremen - Von Steffen Koller. Wo einst bis zu 10.000 Besucher frenetisch Pferd und Reiter anfeuerten, herrscht jetzt gähnende Leere. Die Galopprennbahn Bremen ist verwaist, ihre Zukunft ungewiss. Einer, der sich damit nur schwer anfreunden kann, ist Frank Lenk, seit 2014 Vorstandsmitlied im Rennverein und frischgebackener Autor. „Die Galopprennbahn Bremen – Das Ende einer Ära?“ heißt sein Buch. Das Fragezeichen im Titel hat er ganz bewusst gewählt, denn „ein bisschen Hoffnung“ hat er noch.

„Ein guter Freund“, „ein Volksfest mit Stil“, „Liebe auf den ersten Blick“ – bereits in den zahlreichen Vorworten des Buches wird deutlich: Viele Bremer Persönlichkeiten verbinden etwas mit der Galopprennbahn in der Vahr. Es sind Kindheitserinnerungen, aber auch Gedanken an große Siege, Weltmeister und Trainerlegenden, die verewigt sind. All das und noch viele weitere Aspekte finden sich im 200-seitigen Buch wieder, das Lenk auf den Markt gebracht hat. Neun Monate Arbeit steckte er in das Buch, das kein klassisches Nachschlagewerk sei, sondern vielmehr „Geschichte und Geschichten“ der Galopprennbahn vereine.

Bereits am letzten Renntag, am Karfreitag dieses Jahres, fasste Lenk den Entschluss zum Buch. „Hochemotional für uns alle“, erinnert sich das Vorstandsmitglied. Für ihn speziell waren die vergangenen Jahre durch „große Freude“, „tolle Menschen“ und „einfach riesigen Spaß“ geprägt, berichtet Lenk. Anders als es Klischees vielleicht vermuten lassen, sei das Publikum an der Galopprennbahn „keineswegs ein elitärer Haufen“ gewesen. Die Zuschauer hätten sich immer durch eine „ganz vielfältige Gestalt“ ausgezeichnet. Genau das habe über Jahrzehnte die Rennbahn ausgemacht, sagt er.

Im Buch geht Lenk (aber auch viele Gastautoren) auf die verschiedenen Aspekte der Rennbahn ein. Es geht um die Historie des 30 Hektar großen Areals mit dazugehöriger Rennbahn mit rund 2 000 Metern Länge. Aber auch um große Siege, berühmte Pferde (wie „Surumu“, den „Rennbahngott“ Amor Rejaibi) und den Weltmeister Stefan Wegner dreht sich der Inhalt. Alte Rennbahnpläne von 1874 zeigen die Historie der Anlage, auf anderen Seiten ist dem letzten Renntag Platz eingeräumt worden. An diesen Tag kann sich Frank Lenk noch gut erinnern. „Das war Gänsehaut pur.“ Tausende von Menschen jubelten den Verantwortlichen auf der Tribüne zu – und geht es nach Lenk, darf es in Zukunft gerne weitere Veranstaltungen auf dem Areal geben.

Mitte Oktober 2016 erhielten die Menschen die Nachricht: Das Gelände soll bebaut werden. Statt Rennsport 1. 000 Wohnungen für bis zu 3.000 Menschen. „Das schlug ein wie eine Bombe“, heißt es im Buch. Seitdem wehrt sich eine Bürgerinitiative (BI) gegen die Pläne des grünen Bauressorts. Knapp 21.000 Unterschriften benötigt die BI, um einen Volksentscheid herbeizuführen. „Gut zwei Drittel der Unterschriften“ habe man zusammen, so Lenk. Er sagt: „Wir müssen mit dem Beschluss leben.“ Im gleichen Atemzug fügt er an: „Die Situation ist noch dynamisch. Das zeigt, ein bisschen Hoffnung ist noch da.“ Wenn im Mai 2019 die nächsten Bürgerschaftswahlen anstehen, hätten die Menschen die Wahl: Grün oder Beton. Geht es nach Lenk, kann der Entschluss nur „Grün“ lauten.

Mehr als 160 Jahre Geschichte

Die Galopprennbahn Bremen hat Ende März (Karfreitag) nach 161 Jahren Pferderennsport vorerst ihre Tore schließen müssen. Seit 1857, damals noch unter der Leitung des Bremer Rennvereins, wurde die Bahn betrieben. In den zurückliegenden Jahren starteten auf der 2.000 Meter langen Bahn mehrfache Weltmeister-Pferde, regelmäßig kamen mehrere tausend Besucher zu den Events. Ab 2019 sollen auf dem 30 Hektar großen Gelände 1.000 Wohnungen für bis zu 3.000 Menschen entstehen. Zum Buch: „Galopprennbahn Bremen – Das Ende einer Ära?“ ist mit einer Auflage von 5000 Stück im Musketierverlag erschienen. Es kostet 48 Euro.