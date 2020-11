Bremen – Corona hat Bremen fest im Griff. Der Freizeit-Lockdown trifft Gastronomie, Hotellerie, Schausteller, Fitness- und Kosmetikstudios. Jüngstes Opfer ist der vom 23. November bis 3. Januar 2021 geplante Bremerhavener Weihnachtsmarkt, den die Seestadt jetzt abgesagt hat. „Ein verkürzter Weihnachtsmarkt möglicherweise ab Dezember ist keine wirkliche Option“, bedauert Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) die Entscheidung.

Der November-Lockdown trifft letztlich die gesamte Kultur- und Kreativwirtschaft. Das bestätigen die Ergebnisse einer von der Arbeitnehmerkammer Bremen in Auftrag gegebenen Branchenanalyse zur Kultur- und Kreativszene. Nach dem Lockdown im März und der schrittweisen Öffnung seit Juni sind Kulturstätten seit Wochenbeginn mindestens bis Ende November wieder geschlossen. Das kostet Einnahmen. Die Szene verliert Geld.

Davon ist ein großer Teil der mehr als 19 000 Erwerbstätigen betroffen, die im Land Bremen als Autoren, Filmemacherinnen, Musiker, bildende und darstellende Künstler, Architekten, Designer und Entwickler von Computerspielen arbeiten. „Die Kultur- und Kreativszene hat nicht nur einen hohen gesellschaftlichen Wert, sie ist auch ein höchst innovativer Wirtschaftszweig mit einer beachtlichen wirtschaftlichen Dynamik“, sagt Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen. Es sei deshalb richtig, die Kulturschaffenden weiter zu unterstützen und die Bremer Soforthilfe für Künstler zu verlängern, um Einnahmeausfälle aufzufangen.

Fragiler Arbeitsmarkt:

Umsatz über der Milliardenmarke

Die Ergebnisse der Analyse zeigen auch, dass eine starke Wechselwirkung mit anderen Unternehmen und Branchen besteht. So geben vier von fünf Unternehmen an, in den vergangenen Jahren Kultur- und Kreativleistungen extern nachgefragt zu haben. Ebenfalls liefern vier von fünf Unternehmen der Kreativwirtschaft Produkte oder Dienstleistungen an andere Unternehmen. Und das wirtschaftliche Wachstum verläuft sehr dynamisch: Im Jahr 2018 wurde laut Statistik im Land Bremen beim Umsatz erstmals die Milliardenmarke übertroffen.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie arbeiteten mehr als 19 000 Bremer und Bremerhavener kultur- und kreativwirtschaftlich, die Mehrzahl davon allerdings in prekärer Selbstständigkeit oder als geringfügig Beschäftigte. Nur noch eine Minderheit ist sozialversicherungspflichtig angestellt. „Der Arbeitsmarkt ist sehr fragil, gleichzeitig ist er nun durch die Corona-Pandemie besonders betroffen“, sagt Tobias Peters, Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik bei der Arbeitnehmerkammer.

Gut bezahlte Software-Jobs

Die Kultur- und Kreativwirtschaft setzt sich aus Teilsegmenten zusammen. Die Studie liege die allgemein gängige Definition zugrunde, die für die Wirtschaftsministerkonferenz entwickelt worden sei, sagt Peters. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Segmente, vom Kunst-, dem Buch- oder Werbemarkt über die Designwirtschaft und die Architektur bis zur Musik- oder Filmwirtschaft, deutlich voneinander und sind auch von den Pandemiefolgen unterschiedlich betroffen. Der bedeutendste Teilmarkt sei mittlerweile die Software- und Games-Industrie. Peters: „Als umsatzstarker und männerdominierter Bereich ist die Arbeit hier allerdings eher untypisch für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Denn hier wird oft gut bezahlt, die Jobs sind meist sozialversicherungspflichtig und werden häufig in Vollzeit ausgeübt.“

Zahl der Infizierten:

Neuer Höchststand

Die Zahl der Infizierten im Land Bremen steigt immer weiter. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt einen neuen Höchststand von 259 Neuinfektionen. 233 entfielen auf die Stadt Bremen, 26 auf Bremerhaven. Die Inzidenzwerte kletterten auf 243,7 in Bremen und 73,0 in Bremerhaven. Zudem wurden zwei weitere Todesopfer in Zusammenhang mit Corona registriert, in jeder Stadt eines. Im Land Bremen müssen aktuell 159 Personen stationär versorgt werden, davon 31 auf Intensivstationen. 15 der intensivmedizinisch behandelten Personen werden beatmet, heißt es.

Seit Beginn der Pandemie sind damit im kleinsten Bundesland 6 363 Corona-Fälle bestätigt worden. 3 678 Infizierte gelten als genesen. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg auf 2 605. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei 80.

In Bremen gab es laut Innenressort am Dienstag 36 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen das Infektionsschutzgesetz. Ein Frisörladen sei geschlossen worden.

Das Krankenhaus Diako in Gröpelingen hat derweil den seit 27. Oktober geltenden coronabedingten Aufnahmestopp beendet. „Die Testergebnisse lassen es zu, wieder regulär Patienten aufzunehmen“, sagte Klinik-Sprecher Ingo Hartel.

Von Jörg Esser