Wahlen: Schüler fühlen Politikern bei Speed-Dating auf den Zahn

Bremen - Von Steffen Koller. Zwölf Politiker, zwölf Tische, fünf Minuten Zeit: Als Alternative zum klassischen Podiumsgespräch hat die Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag ein sogenanntes Speed-Dating organsiert und Schüler ins Haus der Bürgerschaft eingeladen. Anders als beim klassischen Date, bei dem politische Themen laut Liebesratgebern ein absolutes Tabu sind, fühlten rund 140 Mädchen und Jungen Bremens Spitzenpolitiker auf den Zahn.

Der Beginn war verhalten. Erstmal den richtigen Tisch finden und überlegen, wie die erste Frage gestellt werden kann. Siezen oder doch duzen? Welcher Politiker gehört welcher Partei an? Aber dann kamen die Schüler in Fahrt – und stellten die Fragen, die unter Umständen sonst ungehört bleiben würden.

„Warum ist unsere Turnhalle in einem so schlechten Zustand?“, „Was wollen Sie gegen den Lehrermangel in Bremen tun?“ hagelte es am Tisch von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) gleich zu Beginn der ersten Runde. „Warum fällt der Unterricht so häufig aus?“ und wie will die Sozialdemokratin das Thema Inklusion weiter voranbringen, ging es weiter. Wenige Meter entfernt: Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer und FDP-Frau Birgit Bergmann. Auch sie stellten sich den Fragen der Schüler – und schon waren fünf Minuten um. Hieß: Alle Gruppe wechselten den Politiker. Andere Partei, andere Schwerpunkte.

So zum Beispiel bei Ann-Katrin Magnitz und ihrem AfD-Parteikollegen Peter Beck, die sich fast ausschließlich zu Extremismus- und Integrationsfragen äußerten. Nicht, weil sie es unbedingt wollten – sie wurden darauf angesprochen. Und sie äußerten sich. „Ja, ich bin rechts“, hieß es von Ann-Katrin Magnitz, „weil ich konservativ bin“, schob sie nach. Peter Beck hingegen musste sich Fragen gefallen lassen, die auf die Nähe der AfD zu extremistischen Parteien anspielten.

Schnell wurde klar: Viele Schüler hatten sich gut vorbereitet – ganze Seiten waren mit einem Fragenbündel beschrieben. An anderen Tischen herrschte hingegen erstmal Schweigen. Dann kamen familiäre Aspekte ins Spiel. Mit Fragen wie „Wo kommen Sie her?“, „Wie viele Kinder haben Sie?“ und „Welchen Beruf haben Sie erlernt“ löcherten die Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp.

Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer machte vor Beginn des Speed-Datings klar, dass diese Möglichkeit eine „einmalige Begegnung“, eine Begegnung auf Augenhöhe“ sei. „Ihr habt die Chance, Politiker so richtig zu löchern.“ Bis auf wenige Schüler, die abwesend am Smartphone spielten, nutzte ein Großteil der jungen Menschen die gebotene Chance – auch wenn gewisse Themen nur angeschnitten wurden. Einige Schüler legten durchaus Schlagfertigkeit an den Tag. Ihre Schlagfertigkeit nicht unter Beweis stellten hingegen die Spitzenkandidaten Carsten Sieling (SPD) und Carsten Meyer-Heder (CDU). Beide ließen sich entschuldigen und schickten Vertreter ins Rennen.

Ingsgesamt blieben die Antworten der Politiker eher allgemein, es wurde wenig konkret. Das war sicher auch der Zeit geschuldet. Fünf Minuten reichen da tatsächlich nur für ein Speed-Dating, nicht aber für ein fundiertes Gespräch.