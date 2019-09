Mit Frack und Rackete

Bremen - Von Steffen Koller. Mit Frack, Unfirom, Anzug, Sekt und einem besonderen Gast: Zum 55. Bremer Kapitänstag kamen am Freitagabend rund 360 geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft in die Obere Rathaushalle. Die Blicke aber zog vor allem die Kapitänin des Seenotrerrungsschiffes „Sea Watch 3“, Carola Rackete, auf sich.

Viel los in Bremen auf dem Marktplatz rund um den Bremer Dom: Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Beginn des Kapitänstags zeigte vor allem die Polizei Präsenz. Gleich mit mehreren Mannschaftswagen positionierten sich die Beamten vor dem Rathaus. Sicher ist sicher.

Carola Rackete beim 55. Kapitänstag in Bremen

Nach und nach strömten kurz vor 18 Uhr vor allem Männer durch die Eingangspforte des Gebäudes. Händeschütteln hier, ein Gruß dort, eine Umarmung oder ein einfaches „Hallo“ – gute Laune herrschte unter den Gästen. Und große Spannung. Denn zur 55. Auflage des Kapitäntags hatten die Organisatoren Carola Rackete geladen. Die 31-Jährige, geboren in der Nähe von Celle, beherrschte die Schlagzeilenin den internationalen Medien. Die Kapitänin des Seenotrettungsschiffes „Sea Watch 3“ fuhr im Juni den Hafen der italienischen Insel Lampedusa an. An Bord: Dutzende von Flüchtlingen aus Libyen.

„Sea-Watch“-Kapitänin Carola Rackete hält Kapitänsrede

Mittlerweile wird in Italien gegen die Niedersächsin wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Sie kündigte bereits im Vorfeld an, genau über dieses Thema – also die Notwendigkeit solcher Rettungen – mit den anwesenden Schiffsführern ins Gespräch zu kommen. Und nicht nur das: Jedes Jahr kommt einem Ehrengast die Aufgabe zu, die sogenannte Kapitänsrede zu halten. In diesem Fall eben die 31-jährige Carola Rackete.

+ Rettungswesten hingen als Solidaritätsbekundung am Bremer Dom. © Sussek

Es ist nicht das erste Mal, dass die Seenotrettung einen Schwerpunkt bei dem Kapitänstag bildet. Vor drei Jahren hielt der Gründer von SOS Méditerranée, Kapitän Klaus Vogel, eine vielbeachtete Rede. Damals ging ein Teil der Spenden an seine Organisation, die mit ihrem damaligen Schiff „Aquarius“ von Bremerhaven aus startete. Wie in ganz Europa werde die Situation im Mittelmeer beim Kapitänstag in jedem Jahr kontrovers diskutiert, hieß es von den Veranstaltern im Vorfeld.

Außerdem am Rednerpult: Der Präsident der Bremischen Hafenvertretung, Hans-Joachim Schnitger, und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), die die Gäste mit einem Grußwort empfingen. Als Festredner fungierte Peter Tschentscher (SPD), der in Bremen geborene Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburgs.

+ Großer Andrang im Bremer Rathaus: Rund 360 Gäste kamen und hatten sich ordentlich rausgeputzt. © Koller

Doch bevor es soweit war, wurde bei Sekt, kleinen Schnäpsen und anderen Getränken vor allem gefachsimpelt. Fachgespräche über Vergangenes, über die Geschäfte und die Wichtigkeit der Häfen standen im Mittelpunkt. Anders ausgedrückt: „Aktuelle hafenpolitische Fragen sowie die wirtschaftliche Lage der Häfen und Reederei“.