Medienkunst im Bremer Staatsarchiv: Fotografie und Feldforschung

Bremen-Motive mit digitaler Zusatzebene

+ © Kuzaj Ungewöhnliche Blicke auf Bremen – das Staatsarchiv zeigt Fotografien des Bremer Medienkünstlers Michael Weisser. Eine digitale Ebene erweitert die Schau. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Details der markanten Stadthallen-Fassade. Utensilien aus der Helenenstraße. Kronkorken-Funde auf Bremer Straßen. Die Motivwelt, die sich hier entfaltet, ist bremisch durch und durch. Zugleich ist sie ungewöhnlich, was an der Themenmischung ebenso liegt wie an der oft ungewöhnlichen Perspektive, am frischen Blick auf das Bekannte.