Windenergie-Tagung im Haus Schütting

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Seit 25 Jahren gibt es die Deutsche Forschungsvereinigung für Mess-, Regelungs- und Systemtechnik (DFMRS), einen Verein mit Sitz an der Linzer Straße im Technologiepark. Nie gehört? Nun, am Donnerstag die DFMRS zur Windenergie-Tagung ins Haus Schütting am Marktplatz.

Die von Unternehmen nicht allein aus der Region getragene Einrichtung hat den Zweck, „Forschung für den Mittelstand zu initiieren“, wie es in einer Selbstdarstellung heißt. „Forschungsprojekte in Kooperation mit der mittelständischen Wirtschaft“, darum geht‘s, erklärt Dr.-Ing. Knud Rehfeldt. Er ist Präsident der DFMRS, aber auch selbst Mittelständler – als Gesellschafter der Deutschen Windguard in Varel, die auch einen Windkanal in Bremerhaven hat.

Wissenstransfer soll gefördert werden

Robotik in der Rehabilitation, Videobeobachtung im Schweißprozess, Qualitätsprüfung von Metallpressteilen – Mess-, Regelungs- und Systemtechnik kommt vielfach zum Einsatz. Und eben auch in der Windenergie, dem Tagungsthema im Schütting. „Die DFMRS will den Wissenstransfer zwischen Hochschulen, Universitäten und der mittelständischen Wirtschaft fördern“, so Rehfeldt.

Klar, dass es dabei um Forschungsthemen geht, die im Interesse der Unternehmen liegen. Viele mittelständische Firmen sind in Technologiebranchen tätig und dort auf Innovationen angewiesen, so Dr.-Ing. Thomas Kathöfer, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AIF). „Aber viele mittelständische Unternehmen haben keine Ressourcen, um eigenständig Forschung betreiben zu können.“

Dachverband vermittelt zwischen Organisationen und Politik

Also verbinden sie sich in Organisationen wie der Deutschen Forschungsvereinigung für Mess-, Regelungs- und Systemtechnik, um „Themen beforschen zu lassen, die von gemeinsamem Interesse sind“. Der Dachverband AIF sorgt dabei unter anderem für die Kontakte zur Politik – wichtig etwa, um in den Genuss von Förderprogrammen der Bundesregierung zu kommen.

Schirmherr der DFMRS-Windenergie-Tagung im Haus Schütting war Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne). Themen waren die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ebenso wie ein „schnelles und kosteneffizientes“ Errichtungsverfahren für Offshore-Anlagen und Schwingungsverhalten von Windturbinen. Und so weiter, und so fort.