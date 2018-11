AWI-Forscher entdecken Meteoritenkrater in Grönland

Einschlag aus der letzten Kaltzeit

+ Kurt Kjaer sammelt Proben vor dem Hiawatha Gletscher. Ein internationales Forscherteam hat Hinweise auf einen gewaltigen Meteoriteneinschlag in Grönland gefunden. - Foto: dpa

Bremerhaven - In Grönland haben Wissenschaftler einen massiven Einschlagskrater von einem Meteoriten entdeckt. Wie das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven am Mittwoch mitteilte, liegt der Krater mit einem Durchmesser von mehr als 31 Kilometern unter einer dicken Eisschicht. Damit gehöre der Krater zu den 25 größten Einschlagskratern der Erde.