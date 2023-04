Bremen beim Döner-Preis auf Platz 1: So findet man gutes Kebab

Von: Marvin Köhnken

Weiß, was einen guten Döner ausmacht: Foodblogger Julien Henkel. © Marvin Köhnken

Dönertaschen sind ein Berliner Exportschlager und auch aus Bremen nicht mehr wegzudenken. Aber was macht eigentlich gutes Kebab im Brot aus?

Bremen – Die Hansestadt Bremen ist ohne Zweifel bekannt für Grünkohl-Gerichte und Knipp. Schneller, günstiger und für manchen Bewohner der Stadt schmackhafter ist allerdings der klassische Döner – im Brot oder auf dem Teller. 4,66 Euro kostet das Imbiss-Gericht laut aktuellen Lieferando.de-Zahlen von August 2022 in Bremen. Damit liegt die Hansestadt an der Weser im Großstadt-Lieferservice-Ranking auf Rang eins.

Weil Döner aber nicht gleich Döner ist – und die Zahlen in der Lieferando-Übersicht nur auf Nutzer-Feedback und reiner Statistik beruhen, ist an dieser Stelle ein wenig zusätzliche Recherche angebracht. Die Spurensuche führt in einen Kebab-Imbiss, zum Gesundheitsamt und auf den Account eines Bremer Foodbloggers, der als Gastro-Influencer schon besonders viele Imbisse von innen gesehen hat. Dabei isst er auch so manchen Döner – auch wenn es nicht gleich vier pro Tag sind, wie bei einem Mann aus Großbritannien, der damit etwas für einen guten Zweck tut.

Döner zu essen ist ein Lebensgefühl – auch in Bremen

Eben jener Foodblogger, Julien Henkel, hat es sich mitten in der Corona-Pandemie zur Aufgabe gemacht, die besten Anlaufstellen für gutes Essen in Bremen und umzu zu finden. „Wo und was ich esse, entscheide ich je nach Emotion“, sagt er und liefert auf diese Weise ein wichtiges Argument für den Döner. Das Fleisch-Gericht vom Spieß – zumeist mit reichlich Salat und Saucen im Teigfladen serviert – ist ein Stück weit auch ein Lebensgefühl. Nicht jeder mag es, aber wer einmal Gefallen daran gefunden hat, kommt gerne darauf zurück.

Ein guter Döner, das ist für Julien Henkel einer, der nicht von der Stange kommt. Das Brot muss stimmen, die Saucen möglichst selbst hergestellt sein, ohne den Rest der Mahlzeit völlig überlagern. Cocktail-Sauce, womöglich in rauen Mengen, das geht für den Influencer gar nicht. Da gehe der Döner-Genuss komplett unter. Wichtig auch: „Gelieferte Döner bekommen bei mir höchstens mal eine Fünf oder eine Sechs von zehn möglichen Punkten“, sagt er. Das sei dann in der Regel sowieso nur Fleisch vom Drehspieß und eben gar kein Döner.

Nicht immer ist ein Döner auch ein Döner. Vielmehr kommt es beim klassischen Produkt auf die Art des genutzten Fleisches an. © Tanja Pickartz/imago/Symbolbild

Um ihr Fleischgericht Döner nennen zu dürfen, müssen Anbieter einige Regeln beachten. Reines Fleisch ist nötig, Hackfleisch darf höchstens zu 60 Prozent beigemischt werden. Brät, das ist klein geschreddertes Allerlei vom Tier, ist verboten. Stattdessen muss es Fleisch vom Rind oder vom Schaf sein. Auch Geflügel-Döner dürfen – als solche deklariert und mit höchstens 18-Prozent-Hautanteil – verkauft werden. Gemüse-Döner wiederum sind die fleischlosen Varianten des Kult-Gerichts.

Auch die weiteren Zutaten eines Döner-Kebabs sind sowohl im Deutschen Lebensmittelbuch als auch von der Lebensmittelüberwachung in Bremen definiert: Salz, Gewürze, Eier, Zwiebeln, Öl, Milch und Joghurt. Alles andere ist Fleisch vom Drehspieß oder Fleisch nach Döner-Art. Und meist ist es dann mit allerlei Zusatzstoffen versetzt. Vier Seiten umfasst die Definition von Döner-Kebab, anhand der das Gesundheitsamt Bremen über das Lebensmittel und dessen Hersteller wacht.

Um von Julien Henkel mehr als nur eine schlappe Fünf oder Sechs zu erhalten, ist das Fleisch aber nur der erste Schritt. Und manchmal muss es auch gar kein Fleisch sein. Für „Juliens Foodblog“ beißt der Foodguide auch schon mal in eine vegetarische Dönertasche – und kann beispielsweise Saitan-Streifen als Grundzutat empfehlen. Allerdings sagt er auch: „Wenn ich privat die Wahl habe, entscheide ich mich für Fleisch“ – gute Qualität vorausgesetzt. Bis zu zehn Euro pro Döner müssen Kunden dafür in Deutschland mitunter bezahlen.

Kontrollen aller bei der Stadt Bremen registrierten Imbisse, in denen mitunter auch Döner angeboten wird, erfolgen regelmäßig, teilt Diana Schlee, Sprecherin der Verbraucherschutz-Behörde, auf Anfrage von kreiszeitung.de mit. Geprüft würden unter anderem die Hygiene vor Ort sowie die Herkunft der Lebensmittel. Alle Kennzeichnungen müssten stimmen, durch die Betreiber erfolgte Selbstkontrollen nachvollziehbar sein.

Kein Gütesiegel für gute Döner in Bremen – stattdessen sollten Kunden aufmerksam sein

Ein behördliches Gütesiegel für Imbisse oder Döner gibt es laut Diana Schlee nicht. Ihr Tipp an alle, die eine gute Mahlzeit suchen, ist so profan wie einleuchtend: „Aufmerksame und gut informierte Verbraucher und Verbraucherinnen sollten beim Betreten eines Imbisses schauen, wie der erste Eindruck ist und welche Informationen er oder sie zu dem Produkt erhält, das er oder sie kaufen möchte.“

Dieser Tipp, die Kontrollen der Gesundheitsbehörde und beispielsweise ein Blick auf „Juliens Foodblog“ oder dessen großem Konkurrenten „Bisschen Bremen“ sind letztlich eine gute Grundlage für eine gute Entscheidung bei der Suche nach einem guten Döner.