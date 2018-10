Amtsgericht verurteilt 27-Jährigen nach Auto-Attacke zu Gefängnisstrafe

Im Kurvenbereich an der Ecke Hillmannstraße/Birkenstraße kam es im Juni zu der Attacke. Ergebnis: mehr als 7 000 Euro Schaden und schwere Prellungen am linken Bein des Opfers.

Bremen - Von Steffen Koller. Deutschen Autos sagt man nach, sie seien Wertarbeit. Ein 27-Jähriger ging dieser These zu rabiat auf den Grund und rammte gleich zweimal den Wagen eines anderen. Sein Versuch bringt ihn nun ins Gefängnis. Das Bremer Amtsgericht hat den Mann am Freitag unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Fahrerflucht zu einer Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Wäre er nicht so betrunken gewesen – das Strafmaß wäre noch deutlich höher ausgefallen.

Sich mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut ans Steuer zu setzen, ist schon eine sehr blöde Idee. Blockiert man dazu noch eine Straße, fährt sein Auto trotz Aufforderung nicht weg, rammt dann noch zweimal den Wagen eines anderen, verletzt einen Menschen und flieht anschließend, kann man schon von „einer das Leib und Leben gefährdenden Handlung“ sprechen, wie es der zuständige Staatsanwalt am Freitag vor dem Amtsgericht formulierte. Hier musste sich der 27-jährige Angeklagte gleich wegen einer ganzen Reihe von Vergehen verantworten. Trunkenheit am Steuer, gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahrerflucht – die Anklagepunkte wogen schwer.

Was war geschehen? Vor Gericht wurde das so geschildert: Der 27-Jährige hatte seinen Audi A4 in der Nacht zum 3. Juni an der Ecke Hillmannstraße/Birkenstraße so abgestellt, dass es für andere Autofahrer kein Durchkommen gab. Nachdem der Mann aufgefordert wurde umzuparken, weil sich bereits ein Stau gebildet hatte, rastete er aus und raste zweimal in den Wagen eines Mannes, der kurz zuvor seiner Bitte mit deutlichen Worten Nachdruck verliehen hatte. Das spätere Opfer war gerade auf dem Weg zurück in sein Auto, als der Angeklagte Gas gab, in den Wagen krachte und den Mann dabei am linken Bein traf. Das Ganze wiederholte er ein zweites Mal. Dann floh er.

Der Angeklagte räumte vor Gericht die Tat ein. Er habe sich bedroht gefühlt, habe gedacht, der Mann habe ein Messer bei sich, er sei in Panik geraten. „Es gab eine Vorgeschichte“, ergänzte wenig später sein Verteidiger. Blöd nur, dass das Opfer damit gar nichts zu tun hatte, wie sich herausstellte.

Hatte der Angeklagte einen Monat zuvor Streit mit Angehörigen eines Familienclans, die ihn schwer an der Hand verletzten, will er nun gedacht haben, die Männer seien ebenfalls aus diesem Milieu. „Alles kam hoch“, so der 27-Jährige. Eine Passantin versuchte vergeblich, den Mann von seinem Treiben abzubringen. Kurz nach den Rammstößen floh er nach Hause und legte sich ins Bett. Etwa fünf Stunden nach der Tat ergab ein Blutalkoholtest 1,32 Promille. Nach Einschätzung des Gerichts könne man von etwa 2,3 Promille während der Attacke ausgehen. Und das bewahrte den Mann letztlich vor einer viel höheren Strafe, wie Vorsitzende Richterin Ellen Best sagte. Das Gericht erkannte auf die erheblich verminderte Schuldfähigkeit des Mannes, ein milderer Strafrahmen war die Konsequenz.

Eine Bewährungsstrafe kam für das Gericht nicht infrage. Der 27-Jährige hat sechs Eintragungen im Bundeszentralregister, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Bandendiebstahls – und beging die Tat während einer laufenden Bewährung. Richterin Best sagte: „Man sieht Ihre Vita und fragt sich: Wie kommt sowas?“ Eine Antwort blieb der Mann im Prozess schuldig.