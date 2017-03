Die Folgen von Misserfolgen

Bremen - Von Helen Hoffmann. An der Spitze des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB, der im vergangenen Jahr sein Ergebnis gesteigert hat, steht ein Jurist. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen seiner Eltern arbeitete Marco Fuchs als Anwalt in New York und Frankfurt am Main. Erfolg ist für Fuchs eine Haltungsfrage, wie er im Gespräch sagt.

Marco Fuchs (54) hat in Berlin, Hamburg und New York Rechtswissenschaften studiert und arbeitete von 1992 bis 1995 als Anwalt in New York und Frankfurt am Main. 1995 trat er in das Unternehmen OHB ein, das seine Eltern aufgebaut hatten.

Im Jahr 2000 wurde er Vorstandsvorsitzender der heutigen OHB SE. Fuchs ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Unternehmer ist Mitglied des Aufsichtsrats von Werder Bremen.

Fiel es Ihnen leicht, in das Unternehmen Ihrer Eltern zu wechseln?

Marco Fuchs: Für mich war es anfangs schon ein Problem, mit Mitte 30 nach Bremen zurückzukommen, um bei Mama und Papa in die Firma einzusteigen. Aber ich stellte mir die Frage: Will ich mein ganzes Leben angestellter Anwalt sein? Als Anwalt machen Sie letztlich immer die Angelegenheiten von anderen. 1995 war OHB groß genug, um eine wirtschaftliche Basis zu sein. Der Wechsel hat gut funktioniert, die Aufgabenverteilung war klar. Am Anfang war ich angestellt, später wurde ich Chef. Es war genug zu tun für alle.

Aus einem kleinen Betrieb ist eines der bedeutendsten europäischen Raumfahrtunternehmen geworden. Wie hat die Bremer Firma OHB das geschafft?

Fuchs: Die Grundlage war einfach gut – die Raumfahrt hat an Bedeutung, Nützlichkeit und Relevanz gewonnen. Wir haben dann ein paar Dinge richtig gemacht: Wir haben sehr früh auf kleine Satelliten und Anwendungssatelliten gesetzt und es immer geschafft, preislich attraktiv zu sein. Die Besonderheit von OHB war der Ansatz, dass wir ganze Satelliten bauen. Die Bereitschaft zur Generalunternehmerschaft kam von meinem Vater. Sein Gedanke war: Kleiner, preiswerter und leistungsstärker. Erfolg ist für mich eine Haltungsfrage. Wenn Sie hart arbeiten, kommen Sie voran. Misserfolge gehören dazu. Die besten neuen Ideen kamen häufig aus Misserfolgen.

Verstehen Sie alles, was Ihre Mitarbeiter im Unternehmen tun?

Fuchs: Natürlich verstehe ich vieles nicht. Aber ich habe mir im Laufe der Jahre viel angeeignet. Ich sitze sehr oft in technischen Meetings. Dennoch ist es so, dass ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen muss. Manchmal ist es gut, nicht vom Fach zu sein. Die nüchterne, analytische Art eines Juristen ist hilfreich, um Komplexität zu strukturieren. Als Jurist habe ich gelernt, Interessen zu verstehen. Sie können noch so eine tolle Lösungen haben, wenn Sie das Interesse des Kunden ignorieren, bringt es nichts. - dpa