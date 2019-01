Sixdays: Förstemann will die Revanche gegen Levy

Bremen – Mit Maximilian Levy und Robert Förstemann treffen zwei der stärksten deutschen Sprinter bei den Bremer Sixdays aufeinander. Zuletzt musste sich Förstemann beim Sechstagerennen in London knapp geschlagen geben. Ab morgen kommt es dann zur Revanche.

Für beide ist es der erste Start in Bremen. „Max und Robert schenken sich nichts. Es wird sich zeigen, wer besser auf unserer kurzen Bahn zurechtkommt. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Bremens Sportlicher Leiter Erik Weispfennig.

Ein Blick auf seine jüngsten Erfolge zeigt, dass Levy in Topform ist: Platz eins im Teamsprint und Keirin bei der deutschen Bahnmeisterschaft 2018. Insgesamt gehen vier Weltmeister- und fünf Europameistertitel auf sein Konto. Zudem startete der 31-Jährige dreimal bei Olympischen Spielen und holte einmal Silber und zweimal Bronze.

Förstemann oder auch „Mr. Oberschenkel“

„Mr. Oberschenkel“ oder „Quadzilla“ – Robert Förstemann hat viele Spitznamen. Grund dafür sind seine markanten Oberschenkel, die einen Umfang von je 74 Zentimetern messen. Seine Radsportkarriere begann Förstemann im Alter von 15 Jahren.

Seitdem konnte der heute 32-Jährige zahlreiche Erfolge verzeichnen: Er wurde einmal Weltmeister, viermal Europameister und sechsmal deutscher Meister im Teamsprint. Zudem holte er 2012 gemeinsam mit Rene Enders und Levy Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

Drei gegen drei: Traditionell treten die Sprinter in der ÖVB-Arena im Länderduell gegeneinander an. Während Levy gemeinsam mit zwei deutschen Nachwuchsfahrern startet, führt Förstemann das internationale Team an. Den aktuellen Bahnrekord hält der Holländer Jeffrey Hoogland mit 8,812 Sekunden.

töb