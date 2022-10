Focke-Museum eröffnet Dependance in der Bremer Innenstadt

Von: Thomas Kuzaj

Ein Auto in der City: Direktorin Anna Greve und Projektleiter Bora Akşen am Lloyd LS 400, dem zentralen Objekt in der neuen Innenstadt-Galerie des Museums. © Kuzaj

Bremen – Das Bremer Focke-Museum braucht eine Dependance in der Innenstadt, seit Jahrzehnten wird über dieses Thema gesprochen. Nun ist es so weit – wenigstens temporär. Das Museum nutzt jetzt ein leerstehendes Ladenlokal in der Lloydpassage für Ausstellungen und Präsentationen. Kurator Dr. Bora Akşen spricht von einem „Schaufenster“, in dem „wir zeigen, für was wir stehen und wer wir sind“.

Und: „Es ist unsere Galerie in der City.“ Ein Brückenschlag soll sie sein, diese Galerie. Denn die schöne Lage des Museums in Schwachhausen gilt zugleich als Manko, was Besucherströme angeht. Gerade Bremen-Besucher finden den Weg dorthin oft nicht (oder nicht in wünschenswertem Maße). Folglich sollen sie auf die Spur gebracht und nach Schwachhausen gelockt werden. Wie gesagt: lange schon schwirrte diese Idee durch die Stadt.

Mit Mitteln aus dem „Bremen-Fonds“ ist sie nun doch noch Wirklichkeit geworden – zunächst bis Jahresende, wie Museumsdirektorin Prof. Dr. Anna Greve sagt. Geplant ist das Projekt insgesamt bis Ende 2023. Eines hat Greve vor der breiten Glasfront schon beobachtet: „Die Leute bleiben stehen.“ Ab Montag, 17. Oktober, öffnet das City-Schaufenster des Museums dann regulär – jeweils montags bis sonnabends in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Ausstellungsmöglichkeit in der Umbauzeit

Noch aus einem weiteren Grund wirkt der Zeitpunkt für dieses Projekt günstig. Denn das Haupthaus in Schwachhausen wird – wie berichtet – umgebaut. Das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte soll von 2023 bis 2026 durch die Überdachung zweier Innenhöfe und einen Anbau (für ein Café und einen Veranstaltungsraum) räumlich erweitert werden. Die denkmalgerechte Überdachung der Innenhöfe ergibt 500 Quadratmeter zusätzlicher Fläche, 400 Quadratmeter kommen für das größere Foyer, den Multifunktionsraum und das Café hinzu. Die Dauerausstellung zu Bremens Geschichte wird neu erarbeitet. Sie wird ab 2026 auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einschließen. Schwerpunkte wie Stadtentwicklung und wirtschaftlicher Wandel sollen vertieft dargestellt werden.

Gerade während der Umbauphase bekommt eine Innenstadt-Dependance ein zusätzliches Gewicht. Zugleich nutzt das Haus die Räume in der Lloydpassage, um über Umbau und Erweiterung zu informieren. „Ästhetische Erlebnisräume“, so heißt es hier beispielsweise, sollen dem Publikum in Zukunft eine „sinnliche Zeitreise durch die Bremer Geschichte“ ermöglichen. Und: „Der Rundgang beginnt auf einem historischen Marktplatz, auf dem zentral der originale Rolandkopf steht.“

Teaser, Lloyd und „Lebenswege“

Zurück in die Gegenwart und die nähere Zukunft. Für 2023 ist geplant, die Ausstellung „Lebenswege – Hayat Yolları“ zur türkischen Arbeitsmigration, mit der das „Stadtlabor“ des Focke-Museums 2021 eröffnet wurde, in die Innenstadt zu bringen. Eigens für die Dependance in der City sollen Ausstellungen über Eulenspiegel und seine Bremen-Bezüge sowie über den Norddeutschen Lloyd, Hapag-Lloyd und die Automarke Lloyd erarbeitet werden. In der Lloydpassage sind auch „Teaser“ (Akşen) für geplante Ausstellungen zu sehen, so beispielsweise für die Ausstellung über Julius Frank („Eine jüdische Fotografenfamilie zwischen Deutschland und Amerika“, 9. November bis 26. Februar 2023), die schon im Vorfeld internationale Beachtung findet.

Und dann ist da noch der hellblaue Lloyd LS 400 – der Blickfang des Focke-Schaufensters, ein Lloyd in der Lloydpassage: Baujahr 1954, 13 PS stark, bis zu 75 Kilometer pro Stunde schnell. Aber natürlich nicht in der Innenstadt!