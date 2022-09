Focke-Museum erhält Wandbehang der legendären „Bremen“ IV

Von: Thomas Kuzaj

Modern gekleidete Menschen, Art déco, weltläufige Eleganz: Golfspieler vor einer beinahe dramatisch aufsteigenden Bergkulisse sind auf dem Wandbehang zu sehen, der einst im Erste-Klasse-Restaurant der legendenumwobenen „Bremen“ IV hing. © Kuzaj

Bremen – Etliche Legenden ranken sich um die vierte „Bremen“ des Norddeutschen Lloyd (NDL), die 1929 das prestigeträchtige „Blaue Band“ gewann – als schnellstes Schiff auf der Transatlantikroute von Europa nach New York. Das Schiff steht mit seiner unwiderstehlichen Kombination von moderner Technik und großem Luxus für eine goldene Epoche der Passagierschifffahrt und zugleich für eine große Ära der bremischen Wirtschaftsgeschichte. Jetzt hat das Focke-Museum ein Exponat bekommen, das an diese Zeiten erinnert. Es stammt von der „Bremen“ IV und birgt so manches Geheimnis.

Vier Meter hoch, 1,88 Meter breit, ausgerollt in voller Pracht: So liegt er zur Präsentation auf dem Parkett des Vortragssaals – ein Wandteppich, der einst im Erster-Klasse-Restaurant des Turbinen-Schnelldampfers hing. Ausgerollt wird er heutzutage nicht allzu oft, viel zu empfindlich sind die bald 100 Jahre alten Fasern. Der Wandbehang zeigt Golfer vor einer prächtig und steil aufragenden Berg- und Waldkulisse.

Wie auf historischen Fotografien zu erkennen ist, schmückten vier dieser Kunstwerke das Restaurant der Ersten Klasse. Allesamt zeigten sie Sportarten, die im Freien ausgeübt werden: Angeln, Skilanglauf, Jagen und eben Golf – praktisch die vier Jahreszeiten im sportlich-mondänen Look der „Goldenen 20er“. Modern gekleidete Menschen, Art déco, weltläufige Eleganz. . .

Reederei engagiert bekannte Künstler

Der Norddeutsche Lloyd legte größten Wert auf die Innenausstattung seiner Luxusdampfer. Die Reederei engagierte dafür renommierte Architekten und Künstler. Der Bremer Schriftsteller und Innenarchitekt Rudolf Alexander Schröder (1878 bis 1962) etwa schuf den Rauchsalon und stattete die Halle der Zweiten Klasse aus, ein Schröder-Stuhl ist in der Dauerausstellung des Focke-Museums zu sehen.

Speisekarten, Werbematerial, Geschirr – das Museum besitzt eine ganze Reihe von NDL-Objekten. Gerade am Beispiel der „Bremen“ IV lasse sich vieles „ganz konzentriert“ erklären, sagt Direktorin Prof. Dr. Anna Greve mit Blick auf die verschiedenen Klassen an Bord. Der Wandbehang erweitere die Sammlung „um ein gewichtiges Objekt“. Er soll, so die Planung, nach der Wiedereröffnung des Focke-Museums im Jahr 2026 in einem der „Bremen“ IV und dem NDL gewidmeten Kabinett hängen, das die mit den bremischen Werften und Reedereien verbundene Technik-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte erzählt. Wie berichtet, wird das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte von 2023 bis 2026 durch die Überdachung zweier Innenhöfe und einen Anbau (für ein Café und einen Veranstaltungsraum) räumlich erweitert. Die Dauerausstellung zur Geschichte Bremens wird neu erarbeitet.

Doch zurück an Bord. Die Wandbehänge mit den Sportmotiven hatte der Künstler Max Clarenbach (1880 bis 1952) entworfen, der mit menschenleeren Herbst- und Winterlandschaften als „Maler des Niederrheins“ bekannt geworden war. Wo die anderen drei Wandbehänge geblieben sind, ist nicht bekannt.

Golfer mit Geheimnissen

Im Kriegsjahr 1940 wurden die „Bremen“ IV und ihr Schwesterschiff „Europa“ zu Truppentransportern umgerüstet. 1941 brannte die „Bremen“ aus. 1942 wurde sie verschrottet, zuvor hatte man alle noch brauchbaren Teile ausgebaut. Wie lange der Wandbehang mit den Golfern an Bord war, ist nicht bekannt. Unbekannt ist auch, wohin er dann kam – die Golfer haben ihre Geheimnisse.

Aufgetaucht ist der Behang im Magazin von Hapag-Lloyd. Und aus dem Besitz von Hapag-Lloyd hat das Museum ihn nun erhalten. Mit Unterstützung der Hapag-Lloyd-Stiftung – Bremer Bürger setzten dafür persönliche Kontakte ein – hat eine Fachfirma im belgischen Mechelen das Kunstwerk gereinigt. Denn der Wandbehang mit den altersbedingt brüchigen Fasern hatte ein „gräuliches Erscheinungsbild“, so die Textilrestauratorin Carmen Markert.

Schonende Reinigung mit Aerosol-Verfahren

Dank eines speziellen (und schonenden) Verfahrens, mit dem in Belgien Aerosole durch das Textil hindurchgezogen wurden, ist der „Grauschleier“ nun weg. Die leicht ausgeblichenen Farben wirken nun wieder deutlich kräftiger. An den Rändern sind Schnittspuren zu erkennen, der Behang wurde gekürzt, so Anke Otto, Restauratorin am Focke-Museum.

Die nächste Herausforderung wird die geplante dauerhafte Präsentation des Wandbehangs sein. Er soll dafür einen rutschfesten Untergrund bekommen, damit er später in einer klimatisierten Vitrine gezeigt werden kann – bei einer Neigung von acht Grad, so Direktorin Greve. Zehntausende von Euro werden der stützende Untergrund und die Spezialvitrine kosten; mit Blick darauf ist das Museum für Meldungen von Spendern und Sponsoren dankbar. Den Glanz vergangener Tage, den lässt der Wandbehang noch einmal aufleben – im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht allein für die Erste Klasse, sondern (eben ab 2026) für alle Besucher des Schwachhauser Museums.